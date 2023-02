San Maurizio Canavese, bambina di 4 anni cammina sui binari al buio con il suo cane: voleva imitare un film

Una tragedia sfiorata, probabilmente, l’episodio accaduto a San Maurizio Canavese (Torino) durante sera. Una bambina di 4 anni si è allontanata da casa e ha lasciato i suoi parenti con il fiato sospeso. Poco dopo la piccola è stata ritrovata dai carabinieri mentre camminava sui binari della ferrovia insieme al suo cane.

Bambina di 4 anni sui binari al buio, cos’è successo

Come ricostruisce la stampa locale, l’episodio si è verificato intorno alle 19 di mercoledì 1° febbraio. Una bambina di 4 anni, forse approfittando di un momento di distrazione dei nonni, è uscita di casa portando con sé il suo cagnolino.

Poco dopo i parenti si sono accorti della sua assenza e per questo hanno allertato le forze dell’ordine. Così i carabinieri della tenenza di Ciriè si sono subito attivati e si sono messi alla ricerca della piccola.

San Maurizio Canavese, una bambina di 4 anni è stata ritrovata dai carabinieri mentre camminava sui binari al buio

Improvvisamente, intorno alle 19, due militari dell’Arma hanno notato la bambina all’altezza di via De Gasperi mentre camminava sui binari della ferrovia Torino-Ceres.

Come ricostruisce ‘Quotidiano Piemontese’, al richiamo dei carabinieri la bambina si è messa a correre e per questo si è rivelato necessario inseguirla. “Speravamo con tutto il cuore che non arrivasse un treno”, hanno raccontato i militari.

Il ritorno a casa

I carabinieri hanno dunque riportato la piccola a casa, e i parenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La bambina è stata riconsegnata alla madre.

Come sottolinea ‘Quotidiano Canavese’ alcuni punti della vicenda sono ancora da chiarire. La piccola – ricostruisce ‘Leggo’ – ha percorso un totale di due chilometri.

Secondo i famigliari e la stampa locale, la piccola voleva imitare un film in cui una bambina lascia la sua casa e va in giro per il mondo insieme al suo cane. Fortunatamente per lei non ci sono state conseguenze, specialmente considerando il luogo in cui la piccola è stata trovata.

Un precedente a Cologno Monzese

Nel settembre 2022 a Cologno Monzese si era verificato un fatto analogo, ma solamente nell’allontanamento spontaneo della bambina.

La piccola, tre anni, era uscita di casa dopo che il padre aveva dimenticato la porta aperta. La bambina aveva perso l’orientamento e si era messa a circolare nel parco, quando veniva notata da due militari. I carabinieri l’avevano accompagnata in caserma e le avevano offerto un album da colorare e degli snack per poi attivarsi alla ricerca dei genitori.

Il padre, un 37enne, era stato denunciato per abbandono di minore.