Cologno Monzese, bambina di 3 anni trovata dai carabinieri mentre vaga sola e infreddolita: padre denunciato

Stava vagando sola e infreddolita, a soli 3 anni, in un parco di Cologno Monzese. I carabinieri l’hanno trovata e tranquillizzata, per poi accompagnarla in caserma e adoperarsi con gli accertamenti.

Bambina di 3 anni vaga sola e infreddolita nel parco

La mattina di mercoledì 21 settembre, alle ore 10, i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese hanno notato una bambina di 3 anni che circolava nel parco infreddolita e disorientata, ma soprattutto sola.

I militari, giunti in via Pirandello, l’hanno soccorsa e tranquillizzata, per poi portarla in caserma e avviare subito le procedure di ricerca dei genitori.

Fonte foto: TuttoCittà Cologno Monzese, via Pirandello: il luogo in cui i carabinieri hanno trovato la piccola

La piccola, intanto, è stata intrattenuta con album da colorare e snack.

La fuga da casa per una presunta distrazione del padre

Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe scomparsa alle 8:30.

In quel momento la madre era assente e il padre, un cittadino albanese di 37 anni, avrebbe lasciato la porta di ingresso aperta.

Così la piccola, incuriosita, sarebbe uscita di casa per poi smarrirsi nel parco. Il padre non si sarebbe accorto del suo allontanamento.

Denunciato il padre

Il padre è stato denunciato per abbandono di minore.

La piccola avrebbe quindi vagato per il parco per circa un’ora e mezza.

Quando i carabinieri l’hanno trovata, fortunatamente, la piccola era soltanto infreddolita ma in buone condizioni di salute.

Dopo il ritrovamento, gli accertamenti e la denuncia, la bambina è stata riaffidata ai genitori. La madre, essendo assente nell’ora in cui la piccola si è allontanata di casa, non ha subito conseguenze.

Una vicenda a lieto fine, per fortuna, come nel caso della bambina scomparsa in Molise nell’aprile 2022 e ritrovata dopo alcune ore.