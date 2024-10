Salvini pubblica gli auguri per la festa dei nonni, ma sui social è polemica: le critiche al post del ministro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Polemica su Salvini. Il ministro dei Trasporti ha pubblicato una foto accompagnata da un lungo post per celebrare la festa dei nonni, ma gli utenti lo hanno criticato per la situazione nelle stazioni dei treni di Roma.

Il post sulla festa dei nonni di Salvini

Nella giornata del 2 ottobre sul profilo Facebook di Matteo Salvini è apparsa una foto accompagnata da un post in celebrazione della festa dei nonni.

“Ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni. Li ricordo con amore, gratitudine e nostalgia. Se potete chiamateli e fate sentire loro il vostro affetto” ha scritto il ministro.

Il caos alla stazione Termini di Roma

In quelle stesse ore però le stazioni dei treni di Roma, un grave guasto aveva causato il ritardo e la cancellazione di decine di convogli diretti in tutto il Paese. Gli utenti non hanno accolto nel migliore dei modi il post del ministro.

I commenti contro il ministro dei Trasporti

Subito dopo la pubblicazione del post, decine di utenti arrabbiati si sono riversati nella sezione dei commenti per manifestare il proprio disappunto con l’apparente disinteresse del ministro per i problemi delle stazioni dei treni di Roma.

“Ma davvero? Col caos a Termini e Tiburtina, migliaia di passeggeri infuriati e tu fai il post sui nonni?” si chiede un utente sotto al post di Salvini per la festa dei nonni.

“Quando decide di fare il Ministro dei trasporti ce lo faccia sapere” oppure “Interessante, ma c’è il sistema ferroviario nel caos. Ministro, c’è qualcuno?” sono tra i commenti più comuni.

“Quando trova un attimo di tempo può per cortesia andare a vedere cosa succede ai treni e ai poveri disgraziati che li devono usare? Poi magari ci fa sapere cosa intende fare a proposito. Grazie. PS. Con il dovuto rispetto, i suoi nonni li può celebrare in privato” ha continuato un altro utente.

Il caos nelle stazioni dei treni di Roma

Nella mattinata del 2 ottobre un guasto alla linea elettrica ha bloccato la circolazione dei treni nelle stazioni di Roma Tiburtina e soprattutto di Roma Termini, le due più importanti della capitale.

Centinaia i treni cancellati e moltissimi i disagi su tutte le linee ferroviarie della zona e anche per molti treni che viaggiavano tra il Nord e il Sud Italia, come quelli ad alta velocità.

Secondo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il danno sarebbe stato causato da un chiodo piantato per errore in un cavo da un’azienda privata che stava eseguendo dei lavori. Non ci sono però conferme ufficiali di Trenitalia a riguardo.