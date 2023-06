Salvini e la battuta sul Molise prima delle elezioni regionali: "Non è il massimo venirci, sono a dieta"

A pochi giorni dalle elezioni regionali, Matteo Salvini si è lasciato andare in una battuta sulle specialità culinarie del Molise in rapporto alle sue abitudini alimentari. Il leader della Lega venerdì 23 giugno sta portando a compimento le nove tappe della campagna elettorale a sostegno del candidato Francesco Roberti, sindaco di Termoli.

Matteo Salvini scherza sul Molise prima delle elezioni regionali

Matteo Salvini salirà sul palco con il candidato Francesco Roberti alle 20:45 di venerdì 23 giugno a Piè di Castello e infine alle 21:30 in piazza Duomo, per il comizio finale.

Ascoltato dai giornalisti dell’Ansa, il leader della Lega e vicepremier ha detto mentre si trovava a Isernia: “La Lega ha fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto: ha portato in Molise quattro ministri a parlare di lavoro, di strade, di sanità, disabilità, futuro”.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini è in Molise prima delle elezioni regionali: “Sono a dieta e qui si mangia benissimo”

Ancora, il leader della Lega ha detto: “Essendo a dieta il Molise non è la terra migliore dove venire, qui si mangia e si beve benissimo”.

Infine: “Scherzi a parte ci sono venuto e ci tornerò, ho trovato tanti progetti interrotti, non finanziati, bloccati. Il mio impegno è di esserci dopo il voto di domenica”.

Le elezioni regionali in Molise

Le elezioni regionali in Molise si terranno domenica 25 giugno e lunedì 26. I candidati sono tre: uno per il centrodestra, uno per il centrosinistra e uno con una lista civica.

Come detto in apertura, Francesco Roberti è nelle liste del centrodestra come il presidente di Regione uscente, che non si ricandiderà in quanto indagato per abuso d’ufficio.

Il centrosinistra è rappresentato da Roberto Gravina, sindaco di Campobasso e sostenuto dal Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

Il terzo candidato è Emanuele Izzo, ex dipendente statale di 69 anni con la lista civica ‘Io non voto i soliti noti’.

Lo scontro sul Mes

Intanto il governo Meloni fa ancora parlare di sé per le divisioni sul Mes, il cui testo è stato approvato dall’opposizione.

Una maggioranza divisa, dunque, con Matteo Salvini categorico con il suo “no” ma con un più rassicurante ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Il governo non è in crisi sul Mes”, dunque “resterà in carica 5 anni”.

Perentorio il commento di Elly Schlein riportato dall”Ansa’: “Mai si è vista una maggioranza che diserta e lascia all’opposizione il compito di votare”.