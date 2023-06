Quando si vota per le elezioni Regionali 2023 in Molise: che documenti servono e qual è il sistema elettorale

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Nuovo test elettorale alle porte. In Molise si vota per le regionali, domenica 25 e lunedì 26 giugno. Tre candidati pronti a sfidarsi per il ruolo di governatore. È però cambiato il modo in cui si vota rispetto alle ultime votazioni locali del 2018.

Il sistema elettorale del Molise

Le elezioni incombono in Molise, e i tre candidati sono pronti a sfidarsi alle urne per il ruolo di presidente della regione. Il sistema elettorale è però cambiato dall’ultima volta che si è votato, nel 2018.

Allora infatti il territorio della piccola regione era diviso in due circoscrizioni provinciali, mentre nel prossimo fine settimana si voterà unitamente in tutto il Molise.

Fonte foto: ANSA

I seggi in palio sono in tutto 20, e risulterà vincitrice la coalizione che riuscirà ad aggiudicarsene tra i 12 e i 14.

Non sarà permesso il voto disgiunto, quindi si sarà obbligati a votare per la lista che sostiene il candidato presidente scelto.

Con quali documenti bisogna presentarsi al seggio

Per votare bisogna presentarsi al seggio elettorale di appartenenza, con tutta la documentazione necessaria in questi casi.

Sarà quindi fondamentale avere con sé sia la carta d’identità che la tessera elettorale munita di spazi per applicare il timbro che certifica l’avvenuta votazione da parte del proprietario.

In caso questi siano finiti, o si sia smarrita la tessera, oppure non la si sia ancora ricevuta, si può compilare un modulo per richiedere una copia del documento. Per ottenerla bisogna recarsi agli sportelli dedicati del proprio comune.

I candidati a governatore del Molise

Saranno tre le coalizioni che si presenteranno alle elezioni in Molise. Oltre ai due schieramenti di centrodestra e centrosinistra, anche una lista civica.

Per la coalizione attualmente al governo a livello nazionale si presenta come candidato governatore Francesco Roberti. Anche il presidente uscente è di centrodestra, ma è indagato per abuso d’ufficio e quindi ha scelto di non ricandidarsi.

Per il centrosinistra invece corre il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

In corsa, con la lista civica Io Non Voto I Soliti Noti, anche Emanuele Izzo, ex dipendente statale di 69 anni.