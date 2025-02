Salvini difende la guardia giurata Antonio Micarelli che ha ucciso il ladro: "Spero non passi dei guai"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Matteo Salvini, attraverso un tweet su X, ha commentato la morte di Antonio Ciurciumel, il romeno 24enne deceduto dopo essere stato raggiunto alla testa da uno proiettili esplosi da Antonio Micarelli. La guardia giurata di 56 anni, a Roma, sulla via Cassia, ha sparato una decina di colpi dopo aver sorpreso quattro ladri, tra cui Ciurciumel, rubare nello stabile accanto a quello in cui vive. Il ministro Salvini si è augurato che Micarelli, ora, “non passi dei guai”.

Ladro ucciso a Roma, Salvini difende la guardia giurata

“Ovviamente ogni morte spiace. Spero solo che adesso la guardia giurata, che ha solo fatto il suo lavoro, non passi dei guai. Il pericolo per i cittadini perbene sono i ladri, non le guardie”. Così Matteo Salvini su X nel commentare l’episodio avvenuto sulla via Cassia nella serata di giovedì 6 febbraio.

Il post del leader della Lega è stato commentatissimo. In tanti hanno criticato il ministro e leader della Lega, invitandolo a promuovere leggi che facciano maggiore chiarezza sulla legittima difesa.

Fonte foto: ANSA Roma, carabinieri in via Cassia

Antonio Micarelli accusato di omicidio

Il 24enne, era stato soccorso in gravissime condizioni e operato al San Filippo Neri. Dopo l’intervento è deceduto. Di conseguenza la posizione di Micarelli si è fatta ancora più delicata.

Dall’accusa di tentato omicidio, si è passati a quella più grave di omicidio. È stata la procura a deciderlo, supportata dalle indagini dei carabinieri.

Morte di Antonio Ciurciumel, la ricostruzione

Da quanto emerso dalle prime indagini, la guardia giurata avrebbe sparato circa una decina di colpi, alcuni dei quali mentre i ladri stavano scappando e dopo aver già colpito Antonio Ciurciumel.

L’arma con cui il 56enne ha aperto il fuoco è stata posta sotto sequestro. Il vigilante è intervenuto dopo essersi accorto che quattro ladri, tra cui Ciurciumel, stavano compiendo una rapina nello stabile accanto a quello in cui vive.

In particolare i malviventi si sono introdotti in un’abitazione e hanno immobilizzato la proprietaria di casa, una donna 61enne. Dopodiché hanno provato a smurare la cassaforte. Micarelli, insospettito dal fracasso, è intervenuto e ha affrontato i delinquenti contro i quali ha sparato, uccidendo Ciurciumel. Gli altri tre sono non sono ancora stati rintracciati.

Le testimonianze

Nel corso della trasmissione ‘Ore 14’ su Rai 2 hanno parlato alcuni testimoni. “Hanno cercato di investirlo due volte, lo hanno puntato con la macchina, gli sono andati sotto con le spranghe, erano in quattro”, ha riferito un signore che abita in via Cassia.

Un giovane ha raccontato di aver udito dei rumori: “Pensavamo a dei petardi, poi abbiamo visto una persona a terra, gli altri erano scappati”.

Un altro testimone ha dichiarato di aver udito “spari, i colpi quasi in sequenza. Non erano fuochi di artificio, ho pensato a un regolamento di conti in strada, poi una macchina che sgommava, mi pare che ci sia una sorta di consapevolezza di impunità“.