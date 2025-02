Morto uno dei ladri colpito dalla guardia giurata a Roma in via Cassia: ora è indagata per omicidio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A Roma una guardia giurata ha colto in flagrante dei ladri che stavano svaligiando un appartamento di via Cassia. La guardia ha sparato dei colpi di arma da fuoco contro i malviventi, ferendone uno alla testa mentre gli altri si davano alla fuga. L’uomo colpito, 24enne di origini rumene, è morto. La guardia giurata è adesso indagata per omicidio.

La rapina in via Cassia a Roma

Poco dopo le ore 19:00 di giovedì 6 febbraio, un appartamento in via Cassia, a Roma, è stato oggetto di una rapina.

La banda, entrata dal balcone, si è impossessata di soldi, gioielli e argenteria, per poi tentare di smurare la cassaforte con l’utilizzo di arnesi da scasso.

Fonte foto: ANSA In corso le indagini dei carabinieri

I ladri sono stati colti sul fatto da una guardia giurata, accortosi dei rumori mentre rientrava nella propria abitazione lì vicino.

Intervenuto il vigilante, è esplosa una colluttazione, con i malviventi che hanno tentato la fuga.

La guardia, nel tentativo di fermare i ladri, ha tirato fuori la propria pistola d’ordinanza esplodendo quelli che al momento sono indicati come 10 colpi.

Morto uno dei ladri

Uno dei colpi esplosi dall’arma della guardia giurata ha colpito alla testa uno degli uomini in fuga.

Si tratta di un 24enne di origini rumene, trovato privo di sensi nel cortile del condominio dove era in corso la rapina.

Quando è stato soccorso dai sanitari del 118 l’uomo versava già in condizioni gravissime ed è stato prontamente trasportato in ambulanza presso l’ospedale più vicino.

Sottoposto a un intervento chirurgico nel corso della notte, il giovane non ce l’ha fatta ed è deceduto il mattino successivo.

La guardia giurata indagata per omicidio

La guardia giurata, inizialmente iscritta nel registro degli indagati per tentato omicidio, è adesso indagata per omicidio.

Il vigilante sarà ascoltato per ricostruire esattamente quanto accaduto, così come saranno interrogati gli abitanti del palazzo che potrebbero aver sentito o visto qualcosa.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato la scena.

Nel frattempo, è in corso la ricerca dei complici dell’uomo deceduto, dileguatisi all’arrivo della guardia giurata.

Uno di loro sarebbe saltato giù dal balcone dell’appartamento al primo piano, gli altri sono fuggiti dalle scale.

Poco dopo, i malviventi sono saliti a bordo di un’auto dove, presumibilmente, li attendeva un altro complice.