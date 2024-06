Salvini attacca Mbappé dopo le parole contro Marine Le Pen, la frecciata al calciatore della Francia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In seguito alla presa di posizione del calciatore Marcus Thuram, anche la punta di diamante della Francia, Kylian Mbappé, si è schierato chiedendo alla popolazione transalpina di andare a vorare “contro gli estremisti”, riferendosi a Marine Le Pen. Tramite i social, in risposta all’attaccante è intervenuto Matteo Salvini.

Le parole del calciatore della Francia Kylian Mbappé

“Sappiamo che stiamo vivendo un momento molto importante per la storia del nostro paese, una situazione inedita. È per questo che sento il bisogno di rivolgermi a tutto il popolo francese, e soprattutto alle generazioni più giovani”.

Queste sono le parole pronunciate oggi – lunedì 17 giugno 2024 – dall’attaccante Kylian Mbappé, alla vigilia della sfida tra Francia e Austria, la prima per le due formazioni in questi Europei di calcio.

Le parole del calciatore della Francia, Kylian Mbappé, contro gli estremisti di destra e il partito di Marine Le Pen

“Penso che siamo una generazione che può fare la differenza – ha poi continuato il calciatore transalpino – Oggi è chiaro che gli estremisti stanno per conquistare il potere e abbiamo l’opportunità di decidere il futuro del nostro Paese”.

L’appello di Mbappé contro Le Pen

“È per questo che chiedo a tutti i giovani di andare a votare, di rendersi conto della situazione – ha poi proseguito Mbappé nel corso della conferenza stampa – E spero che la mia voce arrivi al maggior numero di persone possibile, perché abbiamo bisogno di identificarci con questo Paese […], con i nostri valori, come la diversità, la tolleranza, il rispetto”.

“Tutto questo è indiscutibile e mi affido ai francesi. So che alcuni giovani, pur essendo d’accordo, pensano che un voto non faccia la differenza, ma è il contrario: ogni voto conta, non va trascurato – ha chiarito Mbappé, che ha poi concluso il suo intervento – Spero davvero che faremo la scelta giusta, e che saremo ancora fieri di indossare questa maglia il 7 luglio”.

Le parole del calciatore sono chiaramente riferite a Marine Le Pen e all’incredibile risultato ottenuto dal suo partito di estrema destra alle ultime elezioni, Rassemblement National. Parole che riprendono quelle pronunciate dal compagno di squadra Marcus Thuram (figlio di Lilian), e che non sono piaciute a Matteo Salvini.

La risposta di Matteo Salvini

Sulla questione delle elezioni in Francia, dopo le parole di Mbappé, è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Matteo Salvini, pubblicando un post con il quale ha voluto dire la sua sull’argomento.

“Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, l’’estrema destra’ (che paura!), dopo il trionfo alle Europee, rischia di vincere anche le elezioni politiche? Nessun problema, ecco che arrivano appelli, allarmi, scomuniche” ha detto Salvini, minimizzando le parole di Mbappé e le preoccupazioni in aumento in Europa sull’avanzata dei partiti di destra.

Il post di Matteo Salvini, in risposta alle dichiarazioni di Mbappé

“Non la pensi come SI DEVE pensarla? Sei un pericoloso estremista – conclude poi Salvini – Ma il vento del cambiamento in Francia e in tutta Europa soffia molto forte”. Altri calciatori della nazionale francese però, direttamente interessati alle elezioni nel loro Paese, hanno fatto appelli come quello di Mbappé e Thuram, nel tentativo di scongiurare un ritorno a una politica intollerante e di chiusura.