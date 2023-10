Salvatore Di Certo muore in sella alla sua moto a Reggio Calabria: ha perso il controllo e sbattuto la testa

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nella tarda notte tra sabato e domenica 1 ottobre si è consumato il tragico incidente che ha ucciso Salvatore Di Certo. L’impatto contro un muretto, avvenuto a Catona nella periferia di Reggio Calabria, è stato provocato da cause in corso di accertamento. Si indaga su come il centauro 31enne abbia perso il controllo del mezzo, forse la presenza di ostacoli sulla strada o un malore.

I fatti

Incidente mortale, probabilmente autoindotto, per Salvatore Di Certo. Centauro di 31 anni, era in sella alla sua modo quando – per cause ignote – ha perso il controllo del veicolo. La rovinosa caduta lo ha portato a sbattere contro un muretto. Il colpo gli è stato immediatamente fatale.

Salvatore Di Certo, originario di Taurianova, si trovava su via Nazionale, la strada che collega il quartiere di Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria, con Villa San Giovanni.

Le dinamiche

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Reggia Calabria. Sono stati subito eseguiti i rilievi del caso, in cerca della causa scatenante della caduta. La ricostruzione delle dinamiche è tutt’ora in corso, ma stando ai primi dati, l’incidente sembra autonomo.

Sulla strada nessun indizio di un motivo scatenante della perdita di controllo, forse alcuni ostacoli non ancora confermati. La moto, oltre i danni dell’incidente, non presenta problemi di motore. Non si esclude malore del conducente.

I soccorsi

Inutili i soccorsi. Giunti sul posto i mezzi del 118 e la polizia locale, gli agenti e i medici hanno potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. Salvatore Di Certo è morto al momento dell’urto con il muretto.

La strada è stata bloccata per il recupero del corpo, ma è stata anche presto riaperta al traffico in assenza di un secondo responsabile dell’incidente da indagare.