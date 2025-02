Saluto nazista di Bannon, Meloni conferma l'intervento e fa infuriare la sinistra mentre Bardella si ritira

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dopo il gesto di Steve Bannon, interpretato come un saluto nazista, il presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha deciso di annullare il proprio intervento alla convention dei conservatori americani Cpac. Pressioni su Meloni per fare lo stesso.

Bardella annulla il suo discorso

Con un comunicato ufficiale del partito di estrema destra francese Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen, Jordan Bardella, presidente e leader in ascesa di RN, ha annullato il proprio intervento al Cpac.

La ragione sarebbe il gesto di Steve Bannon, ideologo di Trump, che ha alzato il braccio teso verso la folla ricordando il saluto nazista. Una scena simile a quella vista durante il discorso post inaugurazione della presidenza Trump da parte di Elon Musk.

Fonte foto: ANSA Joradn Bardella

RN è il partito più importante nel nuovo gruppo europeo dei Patrioti, che riunisce tutti i partiti populisti di destra più vicini alla Russia di Putin al Parlamento europeo e di cui fanno parte anche la Lega e Vox, ma non Fratelli d’Italia.

Il gesto di Steve Bannon

Il discorso di Steve Bannon è stato tra i più estremisti di tutto il Cpac. L’ex ideologo di Trump, molto meno coinvolto nella nuova presidenza rispetto al 2016, ha esordito con un appello a “combattere” verso i militanti Maga.

Ha poi proseguito chiedendo a Trump di rimanere “presidente a vita“, facendo eco ad alcune dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca, che durante la campagna elettorale aveva detto a una parte del suo elettorato che, se avesse vinto le elezioni, non ci sarebbe stato più bisogno di votare.

L’intervento ha ospitato anche, come detto, un momento in cui Bannon ha alzato il braccio teso verso la folla in un gesto simile al saluto nazista.

Le pressioni su Meloni

Tra i leader della destra mondiale ospiti del Cpac c’è anche Giorgia Meloni, tra i pochi capi di Stato e di governo presenti oltre al presidente dell’Argentina Javier Milei, che ha incontrato Elon Musk.

Meloni dovrebbe tenere un intervento alla convention ma, dopo il ritiro di Bardella, sta aumentando la pressione sulla presidente del Consiglio perché segua l’esempio del presidente di RN.

Dalle opposizioni il Pd, Italia Viva e Renew Europe hanno esplicitamente chiesto alla premier di annullare il proprio intervento alla convention.