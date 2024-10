Ruote rubate all'auto di Alba Parietti a Milano, sfogo della showgirl dopo il furto: "Impossibile vivere così"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alba Parietti ha espresso il suo malcontento sui social dopo il furto delle ruote della sua auto a Milano. In un lungo sfogo, la showgirl ha denunciato una situazione di insicurezza crescente nella città, paragonandola a una “roulette russa”.

Ruote rubate ad Alba Parietti

La showgirl Alba Parietti ha condiviso la sua indignazione su Instagram dopo aver scoperto che tutte e quattro le ruote della sua auto erano state rubate. Nel suo post, ha raccontato di aver trovato la sua macchina priva delle ruote nonostante le telecamere di sorveglianza nel parcheggio.

“Questa notte a me e altre persone tra Basiglio e Milano 3 hanno trovato le macchine in questa condizione”, ha scritto Parietti, evidenziando un problema che colpisce non solo lei, ma anche altri cittadini.

Ha descritto Milano come un luogo in cui “rubano continuamente tutto”, aggiungendo che il furto è solo uno dei tanti crimini che affliggono la città, tra cui aggressioni e omicidi.

Il messaggio sui social

Nel suo sfogo, Parietti ha sottolineato come la situazione di insicurezza a Milano sia diventata insostenibile. “Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile”, ha affermato.

Ha descritto la sua esperienza come una roulette russa, dove il rischio di essere vittima di un crimine è sempre presente. Parietti ha anche messo in evidenza il fallimento dello Stato nel garantire la sicurezza ai cittadini, affermando: “Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione, è uno Stato che ha fallito”.

Ha espresso la sua vergogna nel non sentirsi sicura nel consegnare un mondo così difficile a una futura generazione.

Appello per la sicurezza

In un secondo post, la showgirl ha esortato le autorità a investire maggiormente nella sicurezza dei cittadini.

“Investite sulla sicurezza, più sicurezza e forze dell’ordine per i cittadini”, ha dichiarato. Ha invitato il governo a concentrarsi su ciò che è fondamentale, come strutture, infrastrutture, istruzione e salute, piuttosto che su progetti controversi come il ponte sullo Stretto.

“Questo paese non ha rispetto dei cittadini“, ha concluso Parietti, enfatizzando la necessità di un cambiamento radicale nella gestione della sicurezza pubblica.