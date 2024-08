Ruba auto della polizia a Genova, percorre 150 km e va a schiantarsi nel centro di Piacenza: chi è il ladro

Ruba un’auto della polizia e fugge per 150 chilometri. Notte movimentata tra Genova e Piacenza, dove un uomo ha messo in atto un furto degno di un film d’azione. Il venticinquenne ha rubato un’auto della Polizia Stradale sull’autostrada vicino a Genova e si è lanciato in una folle corsa che si è conclusa con uno schianto nel cuore di Piacenza, a quasi 150 chilometri di distanza.

Ruba un’auto della polizia e scappa

Come riporta il Corriere della Sera, tutto è iniziato quando la polizia stradale era impegnata nei rilievi di un incidente.

Approfittando di una distrazione degli agenti, che stavano soccorrendo un automobilista a cui si era incendiata l’auto a causa di una torcia accesa, il giovane è riuscito a impossessarsi di una Skoda della polizia.

Fonte foto: tuttocitta.it

La folle corsa del 25enne è terminata in piazzale Plebiscito a Piacenza

Dopo aver scaraventato a terra uno degli agenti che cercava di fermarlo, ha ingranato la marcia e si è diretto a tutta velocità verso Cremona.

Il viaggio del fuggitivo ha attraversato diverse province fino a Piacenza, dove intorno alle 5 del mattino è stato avvistato nel centro cittadino. Qui è scattata la fase più intensa dell’inseguimento, con diverse pattuglie della questura di Piacenza e dei carabinieri che hanno cercato di bloccare la sua corsa.

Lo schianto in centro a Piacenza

Il ladro ha percorso le strade del centro storico di Piacenza a velocità elevata e spesso contromano, mettendo in serio pericolo la sicurezza dei pochi passanti.

La fuga disperata si è conclusa in piazzale Plebiscito, dove l’uomo ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi violentemente prima contro delle fioriere in cemento e poi contro una colonna del palazzo dell’Inps.

Dopo l’impatto, ha tentato una fuga a piedi, dirigendosi verso piazza Cavalli, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine che lo tallonavano da vicino.

Chi è il ladro

L’uomo è stato portato in Questura per essere interrogato, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze del furto e le motivazioni dietro questo gesto sconsiderato. La sua identità non è ancora stata resa nota, di lui si sa soltanto che ha 25 anni e che è di origine nordafricana.

La provincia di Piacenza era stata al centro delle cronache nazionali anche a fine giugno, quando una frana in Val D’Aveto aveva travolto un uomo di 71 anni.