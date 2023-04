Rottura totale tra Carlo Calenda e Matteo Renzi nel Terzo Polo: il duro botta e risposta infiamma Twitter

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rottura totale. Il Terzo Polo sembra vicinissimo allo scioglimento, con Carlo Calenda e Matteo Renzi ai ferri corti. I leader di Azione e Italia Viva si sono beccati su Twitter, con un botta e risposta che sembra mostrare ormai un’irrimediabile spaccatura, dopo nemmeno un anno di convivenza.

Cosa è successo nel Terzo Polo

Mercoledì 12 aprile il comitato politico della federazione Azione-Italia Viva (di cui fa parte Calenda, ma non Renzi) ha discusso il nuovo documento sul percorso verso il partito unico del Terzo Polo.

Ebbene, il leader di Azione non ha nascosto il suo disappunto dopo la riunione.

Anzi, è un fiume in piena: cita “l’attacco personale” ricevuto da Maria Elena Boschi “dieci minuti prima di entrare in una riunione”, visto come “la volontà di rompere, non c’è un clima di reciproco rispetto“.

In sostanza, Calenda si lamenta anche per l’indisponibilità di Italia Viva a sciogliere il partito per confluire in uno unico: Renzi vorrebbe continuare a fare attività fino al 2024.

Scelta che non andrebbe giù al numero uno di Azione, contrario a vedere l’ex premier alla Leopolda “mentre facciamo il partito unico. E che c’ho scritto ‘Jo Condor?'”.

L’affondo di Carlo Calenda su Twitter

Il giorno dopo l’incontro, ossia giovedì 13 aprile, Carlo Calenda torna all’attacco su Twitter dopo aver letto un retroscena su ‘La Stampa’.

Renzi, infatti, avrebbe detto ai suoi che “Calenda è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline“.

Per l’ex ministro, “queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo ‘Stai sereno’ non ha funzionato. Fine”. Questo il tweet di Calenda, che tira in ballo anche lo ‘Stai sereno’ pronunciato da Renzi prima di prendere il posto di Enrico Letta alla guida del Governo, nel 2014.

Per il leader di Azione “ieri Italia Viva ha confermato di voler deliberare lo scioglimento (con effetto 2024) solo dopo aver saputo il vincitore del congresso e di voler continuare a fare politica attraverso Italia Viva almeno per tutto il 204. Idem sul prendere impegni economici concreti contro il nuovo partito. Noi invece eravamo pronti a prendere subito impegno su scioglimento e a girare tutte le risorse per fare la campagna delle Europee. Abbiamo preso impegno con gli elettori di fare un partito unico, non una scatola vuota aggiuntiva. Nella proposta presentata vi erano (come in quella prima) tutti gli elementi di democrazia e contendibilità”.

Poi, il graffio: “Del resto, a differenza di Italia Viva, Azione ha fatto tutti i congressi comunali, provinciali, regionali, nazionali. Infine abbiamo preteso che vi fosse una clausola che riprendesse quella etica del parlamento europeo sui conflitti di interesse. Questo è quanto. Il resto sono armi di distrazione di massa”.

La replica di Matteo Renzi

Immediata la replica di Renzi, sempre su Twitter. Il suo è un messaggio che definisce “inspiegabili” le “polemiche dentro il Terzo Polo”. L’ex premier si dice “dispiaciuto perché non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire le polemiche e i retroscena. Andrei al sodo”.

In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un motivo politico per la rottura. Eviterei di inseguire le polemiche e i retroscena. Andrei al sodo. Ieri Azione ha presentato un documento, a noi va bene con… — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 13, 2023

Quando è nato il Terzo Polo

Il Terzo Polo è una lista elettorale formata da Azione e Italia Viva, nata l’11 agosto 2022, a poco più di un mese dalle Politiche che hanno sancito la vittoria del centrodestra.

L’8 dicembre dello stesso anno si è costituita ufficialmente come federazione dei due partiti.

Il 12 dicembre 2022 è stato fissato l’organigramma: oltre a Carlo Calenda, presidente, ed Elena Bonetti, vicepresidente, sono stati nominati i componenti del coordinamento politico del Terzo Polo.

Ecco chi sono:

Teresa Bellanova

Maria Elena Bosch i

i Mara Carfagna (Presidente di Azione)

(Presidente di Azione) Andrea Mazziotti di Celso (Vicesegretario di Azione)

(Vicesegretario di Azione) Enrico Costa (Vicesegretario di Azione)

(Vicesegretario di Azione) Davide Faraone

Mariastella Gelmini (Vicesegretaria e Portavoce di Azione)

(Vicesegretaria e Portavoce di Azione) Luigi Marattin

Raffaella Paita (Capogruppo di Azione – Italia Viva al Senato)

(Capogruppo di Azione – Italia Viva al Senato) Mario Raffaelli (segretario provinciale di Trento di Azione)

(segretario provinciale di Trento di Azione) Matteo Richetti (Capogruppo di Azione – Italia Viva alla Camera)

(Capogruppo di Azione – Italia Viva alla Camera) Ettore Rosato