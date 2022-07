Rosolino e la foto con la Marmolada alle spalle: bufera per la frase su Instagram, la replica dell'ex atleta

Massimiliano Rosolino nella bufera. L’ex nuotatore è finito nel mirino delle critiche per una foto pubblicata su Instagram nella giornata di mercoledì 6 luglio. Nello scatto, opera della fotografa brasiliana Ludmila Andrade, il campione olimpico si mostra sorridente, con tanto di didascalia: “Chi non ride non vince“. Il problema è che la location della foto è Canazei e alle spalle di Rosolino c’è la Marmolada, su cui pochi giorni fa hanno perso la vita 9 persone, 3 quelle tutt’ora disperse. Gli utenti, su Instagram, gliel’hanno fatto notare in maniera più o meno veemente.

La foto e la frase

Massimiliano Rosolino, ai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato di essere stato a Canazei (come dimostra la geolocalizzazione che emerge dal profilo della fotografa brasiliana, Ludmila Andrade), a pochi chilometri dal luogo del crollo della Marmolada, la settimana scorsa.

Lo scatto è quindi antecedente, nonostante sia stato pubblicato mercoledì 6 luglio: la tragedia è invece datata domenica 3 luglio.

Oltre alla foto, anche la frase non è stata digerita da diversi utenti: “Chi non ride non vince“.

La spiegazione di Rosolino

Rosolino ha spiegato che “la foto risale a una settimana fa, dunque ben prima della tragedia della Marmolada. L’ho messa perché sul profilo Instagram mi piace condividere il vissuto personale e i luoghi belli”.

“Lungi da me l’idea di offendere o di ferire qualcuno – ha aggiunto -: non mi sento un criminale, ma di sicuro in futuro starò più attento”.

Fonte foto: Instagram Lo screenshot del profilo Instagram di Rosolino, con la foto e la frase al centro delle polemiche

Chi lo attacca e chi lo difende

In tanti lo hanno attaccato, in maniera più o meno feroce.

Da “Tempismo perfetto, direi“, a “Ma non ti vergogni a pubblicare una foto dove sono morte persone…. è proprio vero, a voi gente di spettacolo non ve ne frega niente”.

C’è però chi lo difende: “Ora per una fotografia, c’è una polemica social. Cosa c’entra lui per la disgrazia avvenuta?“.

E ancora: “Quanti finti moralisti da social. È il suo profilo, pubblica quello che vuole e quando vuole. Segnalate a Instagram di rimuovere tutte le foto scattate sulle Alpi per i prossimi 5 anni perché voi dovete fare i moralisti”.