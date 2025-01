Rose Villain attacca Giorgia Meloni prima di Sanremo: "Non mi sento tutelata da questo Governo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Rose Villain critica il Governo Meloni, affermando di non sentirsi tutelata sui diritti umani. In vista del Festival di Sanremo, dove presenterà Fuorilegge, parla anche del timore per la nuova amministrazione Trump negli USA e del suo impegno per rappresentare le donne con forza e autenticità. Il brano sarà pubblicato anche all’estero con il titolo Outlaw.

Rose Villain teme i nuovi Usa di Trump

Con una lunga esperienza di vita a New York, Rose Villain conosce bene la complessità della società americana. “Ho già sofferto la prima amministrazione Trump, ma questa volta ho l’impressione che sarà ancora peggio”, ha dichiarato l’artista.

Ricorda con emozione il giorno dell’elezione di Joe Biden, quando le persone scesero in strada a festeggiare, ma oggi teme il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Fonte foto: ANSA In foto Rose Villain

“Non c’è nulla da festeggiare”, dice, confessando le sue difficoltà nel pensare a un futuro familiare in una società che vede sempre più divisa e instabile.

L’opinione su Meloni

Rose Villain non risparmia critiche anche al contesto politico italiano. “Non mi sento tutelata da questo Governo. Sento molto scontento tra i miei coetanei”, ha affermato.

Artista attenta ai diritti umani, sottolinea come questo sia per lei un tema prioritario. Pur evitando di commentare direttamente altre opinioni, come quelle di Elodie, ha riconosciuto che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha a cuore le minoranze, un aspetto che considera fondamentale.

Il brano per Sanremo anche all’estero

Al Festival di Sanremo 2025, Rose Villain porterà Fuorilegge, un brano che esplora la passione e il desiderio, ispirato a momenti di lontananza vissuti tra lei e suo marito.

Durante la serata delle cover, canterà con Chiello “Fiori rosa, fiori di pesco”, rendendo omaggio a Lucio Battisti. La canzone in gara uscirà anche all’estero con il titolo Outlaw.

In una recente intervista ha raccontato del suo passato negli Usa, quando le case discografiche non hanno capito il suo potenziale di “unicità” alla Lady Gaga, come spiega lei stessa. Da qui l’ambizione di raggiungere il successo in Italia.