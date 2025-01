Rosa Vespa e la lite con Aqua Moses per la neonata rapita a Cosenza: il nome e gli addobbi per un maschietto

Tra Acqua Moses e Rosa Vespa c’è stata una lite sul sesso della neonata rapita a Cosenza. L’uomo si sarebbe lamentato con la moglie dopo aver scoperto che aveva sequestrato una bambina, mentre la coppia aveva invece annunciato l’arrivo di un maschietto, con tanto di nome, vestitini e addobbi celesti preparati per la festa con i parenti sulla finta nascita. I due sono stati ripresi mentre discutevano dalle telecamere della clinica Sacro cuore, negli attimi successivi al rapimento.

La neonata rapita a Cosenza

La vicenda è andata in scena nell’arco di un pomeriggio, nella giornata di martedì 21 gennaio: la coppia è entrata nella clinica privata durante l’orario delle visite e la donna, fingendosi infermiera, ha rapito la neonata dalle braccia della nonna, dicendo di dover portare la piccola dal pediatra.

Dopo essere fuggiti con la bambina, Aqua Moses e Rosa Vespa sono stati rintracciati dalla polizia a casa. Lì gli agenti li hanno trovati mentre festeggiavano con i parenti l’arrivo della presunta figlia, che era stata vestita con abiti da maschietto.

Fonte foto: ANSA

Il momento in cui la neonata rapita a Cosenza è stata riportata ai genitori

L’annuncio del maschietto

La coppia aveva finto per 9 mesi una gravidanza, facendo credere ad amici e familiari di essere in attesa di un figlio maschio.

Sul suo profilo Facebook, la 51enne Rosa Vespa aveva pubblicato un post l’8 gennaio, con il quale annunciava che “dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle ore 20 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!”. Lo stesso post è stato riempito da insulti e minacce nei commenti, dopo la diffusione della notizia.

Il fiocco e il vestitino da maschietto

La scelta del nome e gli addobbi fanno pensare che marito e moglie volessero in realtà rapire un bambino. “Quando siamo entrati in casa abbiamo visto prima un fiocco di colore azzurro e quando abbiamo bussato abbiamo visto degli ospiti che erano lì per i festeggiamenti di una nascita” ha affermato il commissario di Polizia, Claudio Sole, intervenuto per riportare la neonata ai legittimi genitori.

“Non si è capito se è stato un errore prendere una bambina – ha spiegato ancora – perché pare che in una pasticceria avessero chiesto informazioni su una torta con un nastro rosa che poi non è stata ordinata, ci sono accertamenti in corso”.

Come testimoniato ai microfoni di Cosenzachannel dalla proprietaria di un bar a fianco della clinica Sacro Cuore, Rosa Vespa avrebbe infatti ordinato una torta decorata con un fiocco rosa e un elefantino, che però non è stata più preparata.

L’errore della coppia sarebbe comprovato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, in cui si vedono i due discutere in maniera concitata per alcuni attimi mentre cercavano di mettere la bimba nell’ovetto per neonati, prima di darsi alla fuga.