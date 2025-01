Rosa Vespa e la neonata rapita a Cosenza, l'attacco del cognato: "Hanno messo in mezzo nostra figlia"

Quando la polizia ha interrotto la festa per il nuovo nato in cerca di una bimba rapita sarebbero rimasti tutti a bocca aperta. Anche i parenti di Rosa Vespa e Acqua Moses, la 51enne e il 43enne di origini senegalesi in carcere per il rapimento di una neonata a Cosenza, sarebbero finiti nell’inganno tessuto dalla coppia. Tra i presenti durante l’intervento degli agenti in casa, c’erano anche la sorella dell’arrestata e il marito, che non ha nascosto l’ira per la cognata.

Le parole dei parenti di Rosa Vespa

I familiari sono stati intercettati dalla redazione di Cosenzachannel uscendo fuori dalla palazzina dove vivono Rosa Vespa e Acqua Moses. “Siamo distrutti abbiamo detto tutto ai carabinieri, non voglio aggiungere altro” ha dichiarato la sorella della 51enne.

“Non sapevamo nulla, nulla. Hanno anche messo in mezzo nostra figlia” ha aggiunto il cognato, confermando di essere stati tra gli invitati della festa per il neonato.

La neonata rapita a Cosenza riportata in clinica dai personale sanitario ai legittimi genitori

Il riferimento dell’uomo è a una foto pubblicata sui social che ritraeva la coppia con la neonata vestita di azzurro spacciata per il proprio figlio, insieme anche alla nipote della donna.

L’inganno ai parenti

La sorella di Rosa Vespa aveva festeggiato sui social il nuovo arrivato: “Ebbene sì, il mio nipotino è nato ed è bello come il sole – aveva scritto l’indomani la sorella della donna -. Congratulazioni a mamma e papà, buona vita piccolo Ansel”.

Un’altra parente ignara dell’inganno messo in piedi dalla coppia aveva anche postato una foto con in braccio la neonata, scatto immediatamente rimosso dopo l’intervento della polizia.

Il rapimento della neonata a Cosenza

Per nove mesi Rosa Vespa aveva finto una gravidanza, facendo credere ad amici e familiari di essere in attesa di un figlio.

Il 9 gennaio la 51enne aveva pubblicato un post sul suo profilo Facebook, annunciando che “dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle ore 20 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!”. Lo stesso post è stato riempito da insulti e minacce nei commenti, dopo la diffusione della notizia.

Nonostante avesse annunciato l’arrivo di un maschietto, la coppia ha cercato di portare al termine il piano rapendo la neonata di un giorno, riportata dagli agenti tra le braccia della madre.