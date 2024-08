Roberto Vannacci lancia un nuovo partito? Il generale spiega il progetto e manda un messaggio alla Lega

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Smentisco nella maniera più assoluta”. Esordisce così Roberto Vannacci in un’intervista rilasciata a Porto Rotondo, in Sardegna, commentando le voci sulla fondazione di un nuovo partito e sull’eventuale uscita dalla Lega. Nei giorni scorsi anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini aveva allontanato l’ipotesi di una nuova formazione politica pronta a nascere attorno alla figura del generale. Il progetto politico “Il mondo al contrario”, tuttavia, starebbe comunque prendendo forma, in un modo o nell’altro.

Roberto Vannacci e le parole sul nuovo partito

“Queste sono le persone che vogliono mettere zizzania tra me e la Lega”, ha commentato Vannacci in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella località sarda, frazione del Comune di Olbia.

“Quello che esiste – prosegue l’ex militare – è un movimento inizialmente culturale, Il mondo al contrario, che si sta ampliando, perché c’è sempre più gente che mi supporta: guardi questa piazza. Prima questo movimento seguiva un generale, poi uno scrittore, adesso segue un politico e sta quindi cambiando la propria ragione sociale”.

L’europarlamentare, eletto lo scorso giugno grazie agli oltre 500mila voti ottenuti alle Europee, ha spiegato che il movimento si trasformerà in un’associazione politica ma “non sarà un partito, anche perché mancano le basi“.

Si tratterà invece di un “conglomerante di tutte quelle persone che sono tantissime e che farà bene al partito in cui mi troverò, che è la Lega”.

“Un comitato – ribadisce – che mette insieme tutti quelli che vedono in Vannacci un esponente di spicco della politica moderna. Io con la Lega condivido dei principi chiarissimi: sicurezza, sovranità, radici, famiglia e cultura“.

La smentita del leader della Lega Matteo Salvini

La smentita era già arrivata nei giorni scorsi dal leader del Carroccio, Matteo Salvini: “Vannacci sarà a Pontida al grande raduno domenica 6 ottobre. Ci sarà Roberto Vannacci, con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace”, aveva dichiarato in una diretta su Instagram.

Le sue parole erano arrivate dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni durante il soggiorno a Ceglie Messapica.

“Gli italiani – aveva aggiunto il vicepremier – gli hanno dato oltre mezzo milione voti, Roberto Vannacci potrà fare tanto per la Lega e l’Italia combattendo le nostre battaglie a Bruxelles”.

La mail del presidente del comitato “il Mondo al contrario”

Nei giorni scorsi il presidente del comitato culturale “il Mondo al contrario”, Fabio Filomeni, aveva inviato una mail ai simpatizzanti di Vannacci in occasione del Ferragosto. Nel messaggio, Filomeni faceva riferimento a una “nuova avventura politica“.

Subito avevano iniziato a circolare diverse voci su un possibile allontanamento del generale dalla Lega.

Il comitato in questione ha visto la luce subito dopo l’exploit del generale, in relazione al caso mediatico creatosi intorno al libro omonimo pubblicato nell’agosto 2023.