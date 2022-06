Roberto Speranza positivo al Covid: il ministro della Salute è in isolamento. Zangrillo: "Mascherine inutili"

L’ondata di Covid investe anche il ministro della Salute. Roberto Speranza è risultato positivo, come riferito dall’ufficio stampa del dicastero. Attualmente è in isolamento e, pertanto, si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri.

Speranza positivo nel giorno in cui cade l’obbligo delle mascherine

Da notare la coincidenza legata alla data in cui Roberto Speranza ha scoperto di aver contratto il Covid.

Il ministro della Salute è risultato positivo proprio il 15 giugno, giorno in cui decade l’obbligo della mascherina al chiuso, con l’eccezione di trasporti, ospedali ed Rsa.

Fonte foto: ANSA Roberto Speranza, il ministro della Salute è positivo al Covid

Il Consiglio dei Ministri con cui si collegherà da remoto, per via dell’isolamento, è chiamato proprio oggi a ratificare le nuove disposizioni sull’uso delle mascherine.

Zangrillo e la polemica sulle mascherine

Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, ha rivolto gli auguri di pronta guarigione al ministro Speranza.

Dopodiché, ai microfoni di Adnkronos, ha aggiunto: “L’occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell’inutilità assoluta della mascherina. So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica, ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso”.

In merito al contagio del ministro ha dichiarato che “per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema”.

Notizia in aggiornamento…