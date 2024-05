Roberto Saviano fuori dal programma dell'Italia alla Buchmesse 2024, la fiera del libro a Francoforte sul Meno

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Roberto Saviano non presenzierà alla Buchmesse 2024, la fiera internazionale del libro di Francoforte sul Meno, in Germania. Lo scrittore napoletano è stato escluso dal programma dell’Italia per la manifestazione, considerata uno dei principali eventi culturali europei. “Abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta”, ha spiegato il commissario del governo responsabile delle attività italiane di partecipazione all’evento.

Roberto Saviano escluso dal programma dell’Italia alla Buchmesse 2024

“Tra i criteri che ci hanno ispirato, c’è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta”, ha spiegato Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività legate alla partecipazione italiana, rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa di presentazione presso la Literaturhaus a Francoforte.

Come riporta il Corriere della Sera, Saviano non è l’unico autore noto che non sarà presente. All’evento mancheranno ad esempio anche Paolo Giordano, Alessandro Piperno o Antonio Scurati.

Fonte foto: ANSA Persone in visita alla Frankfurter Buchmesse del 2021

Alla domanda posta da un giornalista del Corriere, Mazza ha risposto che i primi due “non potranno esserci perché impossibilitati a venire”, negando invece qualsiasi forma di censura nei confronti di Scurati.

“Era stato invitato e ha preferito non esserci – ha detto il commissario -, almeno nel progetto italiano, ma potrebbe essere invitato da editori tedeschi e venire”. Scurati stesso aveva già annunciato questa decisione diverso tempo fa.

Le parole del direttore Jürgen Boos

In seguito alle dichiarazioni di Mazza, il direttore della Buchmesse Jürgen Boos ha fatto sapere che Saviano sarà presente alla Fiera ospite “delle case editrici tedesche”. La notizia ha sollevato diverse polemiche.

Boos ha tenuto a sottolineare che, a quanto risulta a lui, anche Scurati sarà presente su invito dell’editore tedesco.

Ha poi aggiunto che le domande (e le polemiche) legate a eventuali assenze nei programmi nazionali si ripetono ogni anno per tutti i Paesi. Soprattutto nel caso in cui si tratti dei Paesi ospiti d’onore, ruolo che quest’anno è ricoperto proprio dall’Italia.

Cos’è la Buchmesse 2024 Francoforte sul Meno

La Frankfurter Buchmesse, la Fiera internazionale del libro di Francoforte, è la più prestigiosa fiera del libro europea e una delle maggiori a livello mondiale. Si svolge ogni anno a ottobre.

L’accesso è riservato a editori, agenti letterari e grandi distributori.

Si tratta di un’importante vetrina internazionale in grado di dare una spinta notevole alle vendite degli autori, soprattutto se rappresentanti dei Paesi ospiti d’onore.

Gli autori italiani presenti all’edizione 2024

Sono 100 gli autori del programma italiano che saranno presenti all’edizione 2024, divisi in 60 incontri.

Tra questi: Carlo Rovelli, Alessandro Baricco, Aldo Cazzullo, Helena Janeczek, Sandro Veronesi, Ginevra Lamberti, Rosella Postorino, Chiara Valerio, Claudio Magris, Paolo Cognetti e Nicola Lagioia.