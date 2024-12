Roberto Saviano e la preoccupazione per gli attacchi subiti da Meloni, perché teme di essere isolato

Roberto Saviano è preoccupato dalla strategia comunicativa di Giorgia Meloni. Il giornalista, ospite di Lilli Gruber, non ha infatti nascosto i propri timori dopo gli innumerevoli attacchi subiti, non per ultimo quello ad Atreju in cui la premier ha tirato in ballo il saggista parlando della lotta alla mafia accusandolo di lucrare sugli episodi malavitosi.

La risposta alle critiche di Meloni

Meloni attacca, Roberto Saviano risponde e si dice preoccupato. Ospite di Lilli Gruber su La7 a Otto e mezzo, il giornalista ha replicato alle accuse mossegli dalla premier nel corso di Atreju.

Parlando di lotta alla mafia e di ciò che il suo esecutivo ha fatto grazie al decreto Caivano, la leader FdI si è chiaramente rivolta a Saviano.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni ad Atreju

Secondo la premier, infatti, i risultati ottenuti dal suo esecutivo dovrebbero portare il giornalista a complimentarsi: “Ma lo farà domani e non avrà più argomenti per una serie tv”.

Ma rispondendo alle domande di Gruber, Saviano si è detto contrariato per i continui interventi critici contro di sé da parte di Meloni e la destra ad Atreju.

I toni, definiti “pesanti“, secondo il giornalista avrebbero l’obiettivo “di rendere in questo caso uno scrittore ma molto spesso un giornalista o un intellettuale un rivale politico”.

Il timore di Saviano

Parlando con Gruber, Saviano non ha nascosto il proprio timore.

Inquieta che ci sia questo attacco continuo, come se fossimo di pari livello, ma non lo siamo; è una sproporzione di poteri. Meloni ha le leve: fare il nome e cognome di persone che non sono in politica significa isolarle, e lei lo sa”

Il paragone con Milei

Poi Saviano ha anche parlato del paragone tra Milei, presidente argentino, e Giorgia Meloni.

Se è vero che la premier è lontana dal progetto economico del collega sudamericano, diverso sarebbe in campo comunicativo. L’obiettivo della premier, infatti, sarebbe quello di “mostrarsi al pari del suo elettore, fintamente vittima del grande sistema”.

Ma a differenza di Milei, secondo Saviano, Meloni non avrebbe le stesse argomentazioni. E il giornalista, dopo le accuse sulla lotta antimafia, ha spiegato: “Lui non tocca mai quell’argomento. Come mai l’Argentina, un Paese di italiani, non ha mai avuto una mafia italiana o italo-argentina forte? Perché ha sempre avuto uno Stato che si è occupato di crimine”.

“Per questo Milei può fare questo tipo di comunicazione, perché una parte di Argentina associa polizia e Stato al crimine. Ecco perché a noi sembra bizzarro e strano come lui possa ottenere così tanto consenso”.