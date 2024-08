Roberto Salis contro Angela Carini dopo il ritiro con Imane Khelif: "Un'altra l'aveva battuta senza frignare"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è alzato un polverone politico dopo l’incontro di pugilato tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif, che ha visto l’azzurra ritirarsi in lacrime dopo soli 46 secondi. A scatenare le polemiche la fake news diffusa e rilanciata da molti, tra cui molti politici italiani come Matteo Salvini e Ignazio La Russa, secondo cui Khelif sarebbe transgender.

Roberto Salis contro Angela Carini

Tra i tanti che hanno commentato la vicenda c’è anche Roberto Salis, il padre dell’eurodeputata Ilaria Salis.

Salis su X ha ricordato come Imane Khelif non sia certo imbattibile e ha postato la foto dell’irlandese Kellie Harrington che ha battuto l’algerina nei quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2021, vincendo poi l’oro.

Roberto Salis è intervenuto sul caso commentando un post della leghista Susanna Ceccardi, che continua come diversi suoi colleghi a sostenere la bufala che Khelif sia un uomo diventato donna.

“È straordinario ma non sorprendente come lei dell’intera vicenda non sia riuscita a capire nulla. A proposito questa è la pugile irlandese che, senza frignare, l’ha battuta alle scorse olimpiadi”, ha scritto Salis.

Il ritiro di Angela Carini contro Imane Khelif

Angela Carini e Imane Khelif si sono affrontate giovedì 1 agosto, dopo giorni di polemiche, in un incontro del torneo di boxe femminile dei pesi welter (ovvero con peso non superiore ai 69 kg) delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Fonte foto: ANSA

Un match che è durato appena 46 secondi, con l’azzurra che ha deciso di ritirarsi dopo aver ricevuto un colpo al volto.

“Ho abbandonato il ring non per altro, ma perché non me la sono più sentita di combattere“, ha poi detto la 25enne napoletana ai microfoni della Rai.

Non sono mancate le polemiche anche per il fatto che Carini si è rifiutata di salutare la sua avversaria al termine dell’incontro. In una intervista al Giornale ha poi ammesso di aver sbagliato: “Sono scesa dal ring per rabbia, ma non verso la mia avversaria”.

I numeri di Imane Khelif e Angela Carini

Di certo c’è che i numeri delle due atlete fin qui indicavano un incontro di pari livello.

Prima di salire sul ring di Parigi 2024 Imane Khelif aveva disputato 45 match vincendone 36 (5 per ko), con una percentuale di successi dell’80%. Angela Carini ha vinto 84 match su 107 (4 per ko), con una percentuale di successi del 78,5%.

Entrambe le atlete hanno come risultato massimo un argento mondiale: nel 2019 per l’italiana, nel 2022 per l’algerina, quando venne battuta in finale dalla britannica Amy Broadhurst.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2021 l’algerina si era fermata ai quarti di finale, battuta dall’irlandese Kellie Harrington.