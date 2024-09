Roberto Poletti e il gelo in studio con Federica Panicucci: la frase sul ricovero di Totò Schillaci a Palermo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante la puntata di martedì 10 settembre di Mattino 4, il programma in onda su Rete 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, si è verificato un momento di tensione tra i due presentatori, generato da un commento di Poletti che ha messo in difficoltà la collega. Il tema trattato era il ricovero di Totò Schillaci, attualmente ospedalizzato a Palermo per complicazioni legate al tumore al colon con cui sta lottando da tempo.

Poletti-Panicucci, gelo in studio

Durante un collegamento dall’ospedale Civico di Palermo, la telecamera ha ripreso alcune persone intente a ripulire l’area esterna.

Poletti non ha perso occasione per commentare in modo critico la scena, affermando che la pulizia fosse stata eseguita esclusivamente a causa della presenza delle telecamere, insinuando che l’ospedale volesse fare “bella figura“.

Fonte foto: ANSA

Totò Schillaci

Panicucci, visibilmente imbarazzata, ha cercato di smorzare i toni, spiegando che forse si trattava solo di aghi di pino, difficili da raccogliere. Tuttavia, Poletti ha insistito sul fatto che non si pulisse l’area da mesi.

La coppia di Mattino 4

L’episodio ha evidenziato la differenza di approccio tra i due conduttori: da una parte, Panicucci, che cerca sempre di mantenere un tono diplomatico e rassicurante, e dall’altra Poletti, noto per il suo stile diretto e senza filtri.

Non è la prima volta che durante Mattino 4 emergono contrasti tra i due, ma tali dinamiche sembrano essere apprezzate dal pubblico, che assiste a un’alchimia basata proprio sulla diversità caratteriale e professionale dei conduttori.

Chi è Roberto Poletti

Roberto Poletti, classe ’71, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, arrivando a lavorare per emittenti come La7, Rai e Mediaset, affermandosi come un volto noto della televisione italiana.

Poletti ha avuto anche un’esperienza politica. Nel 2006 è stato eletto deputato per la Federazione dei Verdi, ma ha presto abbandonato la politica attiva, dichiarando di sentirsi a disagio nel percepire un compenso senza avere un ruolo concreto e significativo all’interno del Parlamento.

Attualmente conduce Mattino 4 insieme a Panicucci, che ha concluso l’esperienza precedente a Mattino 5.

Poletti ha vissuto un momento significativo nel 2022, quando si è sposato con Francesco Naccari, un dirigente d’azienda di origini calabresi.