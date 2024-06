Mattino Cinque News di Federica Panicucci e Francesco Vecchi chiude: c'è Dario Maltese con Morning News

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Chiude per la pausa estiva Mattino Cinque News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Venerdì 28 giugno è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione mattutina di Canale 5, al suo posto dal 1 luglio ci sarà il nuovo programma Morning News con Dario Maltese.

Ultima puntata della stagione per Mattino Cinque News

Come accade ogni anno, con l’arrivo dell’estate i palinsesti televisivi vengono stravolti e molti programmi chiudono per poi ritornare in autunno.

È il caso di Mattino Cinque News e del programma gemello Mattino Quattro, che hanno chiuso la stagione con l’ultima puntata andata in onda venerdì 28 giugno.

Fonte foto: IPA Dal 1 luglio Dario Maltese condurrà Morning News

Il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti: nella stagione appena conclusa è stato leader assoluto della fascia mattutina con una media del 19.1% di share.

Il saluto di Federica Panicucci

Mattino Cinque News chiude e va in vacanza. Ma nonostante gli ottimi risultati non è sicuro che il programma ritorni in onda a settembre.

Come lascia intendere Federica Panicucci nei saluti in chiusura dell’ultima puntata, parlando di “un viaggio straordinario” di cui “siamo grati”. E Nessun arrivederci a settembre, si è congedata con i telespettatori con un “ci vediamo presto”.

Al suo posto Dario Maltese con Morning News

Al posto di Mattino Cinque News andrà in onda nella mattina di Canale 5, a partire da lunedì 1 luglio, Morning News, condotto da Dario Maltese.

Reduce dal ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, il giornalista guiderà il nuovo programma mattutino d’informazione.

Dario Maltese lavora a Mediaset dal 2000 e nel mondo del Tg5 dal 2006, è attualmente è uno dei principali volti dell’edizione delle 20 del telegiornale.