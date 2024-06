Roberto Nestola candidato alle elezioni amministrative di Copertino morto per un infarto: aveva solo 40 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Morto a 40 anni Roberto Nestola, candidato al Consiglio comunale di Copertino (Lecce). L’uomo, noto in città per il suo impegno sociale, era candidato con “Ogni voce conta”. I colleghi si dichiarano sotto choc per la morte improvvisa. Nestola infatti ha accusato un malore in casa, ma i soccorsi intervenuti non hanno potuto nulla per metterlo in sicurezza durante l’infarto.

Chi era Roberto Nestola

Roberto Nestola era un uomo di 40 anni, noto nella comunità di Copertino per il suo impegno sociale e la sua dedizione verso i più deboli. Lavorava presso la cooperativa sociale “Rinascita”, un’organizzazione che si occupa di servizi sociali e socio-educativi. I suoi colleghi lo ricordano come una persona di grande bontà d’animo e generosità, sempre pronta a dedicarsi agli altri.

Nestola era anche molto attivo nella vita politica della sua città ed era candidato al Consiglio comunale con la lista civica “Ogni voce conta”, a sostegno dell’ex sindaco Giuseppe Rosafio.

Come è morto?

La tragedia è avvenuta nella mattina del 2 giugno, Festa della Repubblica, intorno alle 10:00, quando Roberto Nestola è stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava a casa. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano. Nestola lascia la moglie Silvia, i genitori, un fratello e una sorella.

Con chi era candidato?

Roberto Nestola era candidato al Consiglio comunale di Copertino (uno dei comuni dove si andrà a votare) con la lista civica “Ogni voce conta”, a sostegno dell’ex sindaco Giuseppe Rosafio. La lista si distingueva per il suo impegno a “dare voce a ogni cittadino” e a promuovere una politica inclusiva e attenta ai bisogni della comunità.

Giuseppe Rosafio, in particolare, ha manifestato il suo dolore sui social media, ricordando la bontà e la generosità d’animo di Nestola. Anche gli altri candidati sindaci, Antonio Leo, Laura Alemanno e Vincenzo De Giorgi, hanno voluto esprimere il loro affetto e la loro solidarietà, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da Nestola e il vuoto che la sua morte lascia nella comunità.