Elezioni Amministrative 8-9 giugno 2024: tutti i comuni che vanno al voto Elenco completo di tutte le città che devono votare per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale con le Amministrative dell'8-9 Giugno 2024

Città principali che vanno al voto amministrativo l’8 e 9 giugno per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Si vota complessivamente in 3.715 comuni italiani: 228 di questi hanno più di 15mila abitanti (e quindi è previsto un eventuale turno di ballottaggio); 29 sono i capoluoghi di provincia e tra questi 6 sono anche capoluogo di regione (Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Pescara, Campobasso).

Le città capoluogo al voto

Da Nord a Sud i 29 capoluoghi coinvolti nelle elezioni Amministrative dell’8-9 giugno 2024. Tra questi ci sono anche città di grandi dimensioni come Bari, Firenze e Cagliari o città di grande rilevanza come Bergamo, Modena, Perugia, Pescara e Lecce. Qui di seguito l’elenco completo dei 29 comuni capoluogo al voto e l’indicazione dell’area politica di appartenenza del sindaco uscente. In tanti casi il sindaco ha una colorazione più o meno marcata, in altri però è un tecnico o un indipendente che è stato in grado a raggruppare forze politiche minori o liste civiche. Per esigenze di comprensione abbiamo schematizzato riconducendo il tutto a centrodestra, centro-sinistra e M5S.

COMUNE AREA POLITICA Biella Lega Verbania Pd Vercelli FI Bergamo Pd Cremona Pd Pavia Lega Rovigo Ind Ferrara Lega Modena Pd Forlì Ind Cesena Pd Firenze Pd Prato Pd Livorno Pd Perugia FI Pesaro Pd Urbino FI Ascoli Piceno FdI Pescara FI Campobasso M5S Avellino Ind Bari Pd Lecce Ind Potenza Lega Vibo Valentia Ind Caltanissetta M5S Cagliari FdI Sassari Ind

Le città con oltre 15mila abitanti

In queste città le elezioni del sindaco saranno a doppio turno perché per il Viminale sono comuni “superiori ai 15mila abitanti”.

PIEMONTE AL Casale Monferrato, Tortona CN Alba, Bra, Fossano, Saluzzo NO Galliate TO Chieri, Collegno, Giaveno, Leinì, Piossasco, Rivoli, Settimo Torinese, Vinovo LOMBARDIA BG Albino, Dalmine, Romano di L., Seriate BS Chiari, Concesio, Ghedi, Lumezzane, Montichiari CO Cantù, Mariano Comense LO Casalpusterlengo MN Porto Mantovano, Suzzara MI Cesano Boscone, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Novate milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Rozzano, Settimo milanese, Trezzano MB Agrate Brianza, Besana, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano, Muggiò VA Malnate, Samarate, Tradate TRENTINO ALTO ADIGE BZ Laives TN Ala, Mezzolombardo, Predazzo, Rovereto VENETO PD Cadoneghe, Monselice, Rubano, Selvazzano Dentro TV Mogliano Veneto, Paese, Preganziol, Vittorio Veneto VE Portogruaro, Noale, Scorzé, Spinea VR Legnago, Negrar, Pescantina, San Bonifacio, Valeggio sul Mincio VI Arzignano, Bassano del Grappa, Cassola, Montecchio Maggiore, Schio, Valdagno LIGURIA GE Rapallo IM Sanremo SV Albenga EMILIA ROMAGNA BO Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Medicina, Molinella, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Valsamoggia, Zola Predosa FE Argenta, Copparo FC Savignano sul Rubicone MO Carpi, Castefranco Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Mirandola, Nonantola, Sassuolo, Soliera PR Fidenza RA Bagnacavallo, Cervia, Lugo RE Casalgrande, Scandiano RN Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo TOSCANA AR Cortona, San Giovanni Valdarno FI Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline-Incisa, Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano val di Pesa, Scandicci, Signa GR Follonica LI Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo LU Capannori PI Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato PT Agliana, Monsummano Terme, Montecatini Terme PO Montemurlo SI Colle Val d’Elsa, Poggibonsi UMBRIA PG Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio, Marsciano TR Orvieto MARCHE AN Osimo MC Potenza Picena, Recanati PS Fano LAZIO FR Cassino, Veroli ROMA Civitavecchia, Monterotondo, Palestrina, Tivoli VT Tarquinia ABRUZZO PE Montesilvano TE Giulianova MOLISE CB Termoli CAMPANIA AV Montoro CE Aversa, Casal di Principe, Castel Volturno NA Bacoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Grumo Nevano, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Antimo, Sant’Antonio Abate, Torre Annunziata SA Baronissi, Capaccio-Paestum, Nocera Superiore, Sarno PUGLIA BA Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle BR Mesagne FG Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore LE Copertino CS Corigliano-Rossano, Montalto Uffugo RC Gioia Tauro SICILIA CL Gela CT Aci Castello PA Bagheria, Monreale SR Pachino TP Mazara del Vallo, Castelvetrano SARDEGNA CA Monserrato, Sinnai SS Alghero

Tutti i comuni al di sotto dei 15mila abitanti

Sono quasi 3.500 in tutta Italia. Sono principalmente concentrati nell’area nord occidentale. Alcuni sono proprio minuscoli e con pochissimi abitanti. L’elenco completo lo potete trovare in questa comunicazione ufficiale del Ministero dell’Interno: Elenco comuni al voto l’8-9 giugno 2024