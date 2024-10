Roberta Bruzzone su Chiara Petrolini: "Lucida e cattiva". L'idea della criminologa sui neonati morti a Parma

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta sulla vicenda dei neonati morti a Parma che vede coinvolta Chiara Petrolini. Bruzzone, durante la trasmissione “La Vita in Diretta”, ha risposto alle dichiarazioni di Laura Caiulo, catechista della 21enne di Traversetolo (Parma) indagata per omicidio premeditato e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento di due neonati nel giardino della sua casa.

Chiara Petrolini e il caso dei neonati morti in provincia di Parma

“È lucida e cattiva e sa bene quello che ha fatto. Ha manipolato tutti, passando per la brava ragazza che non è”, ha detto Roberta Bruzzone. L’udienza al Tribunale del Riesame per Chiara Petrolini è stata fissata per il 15 ottobre dopo la richiesta della misura cautelare del carcere avanzata dalla Procura.

La studentessa della provincia di Parma si trova agli arresti domiciliari dal 19 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Petrolini ha partorito due bambini – uno a maggio 2023 e l’altro ad agosto 2024 – tenendo nascoste le gravidanze ai familiari e al fidanzato. I corpi dei due neonati sono stati trovati sepolti nel giardino della casa di Traversetolo in cui la ragazza vive con i genitori.

Fonte foto: ANSA

L’arrivo in tribunale di Chiara Petrolini

Le parole della catechista e la risposta di Roberta Bruzzone

La criminologa Roberta Bruzzone, in televisione, ha commentato le parole della catechista di Chiara Petrolini. Ma cosa ha detto Laura Caiulo? La catechista ha avanzato dubbi sul fatto che la 21enne abbia fatto tutto da sola. Poi si è soffermata su come Chiara Petrolini era percepita nel paese in provincia di Parma, dicendo che “era amatissima dai bambini” che “le volevano bene” e lei “era molto accogliente nei loro confronti”.

“Io non credo che abbia fatto tutto da sola, l’ho sempre vista in un contesto pieno di amici e in compagnia, era sempre sorridente. Vi prego ragazzi, se avete qualcosa da dire, parlate”, ha detto Caiulo.

In merito ai neonati trovati morti nella casa della provincia di Parma, la catechista ha spiegato che Chiara Petrolini “deve pagare per il suo errore”, aggiungendo di augurarsi che “nel posto in cui andrà quando sarà giudicata ci sia qualcuno che la possa aiutare e la ascolti”.

Roberta Bruzzone su Chiara Petrolini: “Lucida e cattiva”

Nello studio del programma La Vita in Diretta Roberta Bruzzone ha tracciato il ritratto di Chiara Petrolini. “Sono assolutamente convinta che lei abbia dato un’immagine di sé, della brava ragazza e di tutto quello che si vuole ma che, in realtà, non fosse assolutamente così”, ha detto Bruzzone.

Secondo la criminologa, la 21enne indagata per la morte dei neonati è “un’abile manipolatrice”. “La catechista non ha sbagliato niente – ha proseguito Bruzzone – è la ragazza che non sta bene. Quando la descrive come una brava ragazza che voleva dimostrare il suo bene a tutti, ecco magari lei si sentiva “su un palcoscenico”, come se andasse in onda, ma la natura più profonda era un’altra”.

“È lucida e cattiva e sa bene quello che ha fatto, è accusata di due infanticidi, perché si è organizzata per mesi e mesi”, ha concluso Roberta Bruzzone.