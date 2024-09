Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini indagata: la confessione della 22enne sospettata di due infanticidi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Avrebbe partorito il bimbo da sola in casa, senza l’aiuto di nessuno. La 22enne Chiara Petrolini, madre del neonato trovato morto nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo (Parma) il 9 agosto scorso, avrebbe confessato ai carabinieri di aver dato alla luce il piccolo. Poi dopo averlo seppellito è volata a New York con la famiglia. Sulla giovane, indagata per omicidio, pesa l’ombra dei due infanticidi, sono in corso accertamenti sui resti del secondo neonato trovato morto.

Neonato trovato morto, la confessione della 22enne

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la studentessa 22enne, indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere per il neonato trovato morto lo scorso agosto, avrebbe confessato ai carabinieri quanto accaduto.

La giovane avrebbe raccontato agli investigatori di aver fatto tutto da sola, di aver partorito il bimbo in casa senza l’aiuto di nessuno.

Fonte foto: ANSA La villetta di Traversetolo (Parma) dove sono stati trovati i due neonati morti

L’autopsia eseguita sul corpo del neonato ha stabilito che il piccolo è morto dopo il parto, anche se ancora non sono state rese note le cause del decesso.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 7 agosto scorso la giovane sarebbe riuscita ad indurre il parto del bimbo che portava in grembo, di 40 settimane. E l’avrebbe dato alla luce nel bagno di casa, da sola e senza che nessuno la sentisse.

Poi sarebbe uscita con le amiche e, solo una volta tornata a casa, avrebbe seppellito il neonato nel giardino della villetta, avvolto in un telo.

Il giorno dopo è partita con i genitori e il fratello minore per una vacanza a New York, programmata da tempo.

Il 9 agosto il rinvenimento del neonato fatto dalla nonna della ragazza, dopo aver notato il cane che scavava in giardino.

Le indagini

Le indagini della procura di Parma vanno avanti, si attendono i risultati degli accertamenti sui resti del secondo neonato trovato sepolto nella villetta di Traversetolo.

Stando a quanto emerso, i resti risalirebbero all’anno scorso; come il primo, si tratterebbe di un neonato di circa 40 settimane.

La ragazza è sospettata di due infanticidi: le indagini dovranno chiarire cosa ha spinto la 22enne, cresciuta in una famiglia benestante e descritta come una ragazza tranquilla, a compiere delitti simili.

Intanto la procura ha ribadito l’estraneità dei genitori di lei e del fidanzato e padre del bimbo: non sapevano della gravidanza della 22enne.