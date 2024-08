Ritrovata una bara nera sotto la casa di Tor Bella Monaca della paladina antimafia Tiziana Ronzio a Roma

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella mattinata di domenica 25 agosto, nei pressi di alcuni cassonetti dei rifiuti del quartiere Tor Bella Monaca di Roma è stata ritrovata da alcuni residenti della zona una bara nera. Si tratta di un atto intimidatorio nei confronti di Tiziana Ronzio, la paladina antimafia la cui casa si trova a poca distanza dal luogo dove è stato collocato il cofano funebre.

Una bara sotto casa della paladina antimafia

Attorno alle ore 8:00 del mattino, alcuni residenti hanno rinvenuto uno strano oggetto di fronte ai cassonetti dell’immondizia di via Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma.

Si tratta di una bara in compensato di colore nero, con alcuni graffi sulla superficie, posta di fronte all’abitazione di Tiziana Ronzio.

Fonte foto: IPA Tiziana Ronzio

In quella stessa strada ha sede anche l’associazione contro l’illegalità Torpiùbella, fondata dall’attivista antimafia. La cassa funebre è stata sequestrata e portata via dagli agenti della polizia e della scientifica giunti sul posto.

Non è chiaro se Ronzio, che ha sporto denuncia, fosse il destinatario del gesto intimidatorio. “Non posso dire con certezza che quel ‘regalo’ sia per me. – ha dichiarato al Corriere – Certo il clima negli ultimi tempi è sempre più teso”.

Chi è Tiziana Ronzio

Tiziana Ronzio da anni si batte contro le infiltrazioni mafiose in uno dei quartieri a più alto tasso di criminalità della capitale.

Per la sua intensa attività contro l’illegalità e le azioni concrete svolte con l’associazione Torpiùbella nel quartiere è stata decorata con l’ordine al merito della Repubblica.

Da circa un anno si trova sotto scorta, vittima di ripetute minacce e aggressione da parte del boss Giuseppe Moccia, a capo dell’omonimo clan che controlla la zona.

Le attività a Tor Bella Monaca, Roma

L’associazione Torpiùbella attua iniziative di diverso genere, dalla pulizia di parchi e strade a sportelli di supporto per le donne vittime di violenza.

Particolarmente attiva nella lotta alla criminalità organizzata, l’associazione è da tempo oggetto di attacchi, minacce e sabotaggi.

Nell’ultimo mese sono già state due le irruzioni nella sede. “Sono gesti stupidi – ha commentato Ronzio ai microfoni di ANSA – ma non ci fermeranno anzi ci mettono ancora più rabbia e voglia di lottare”.