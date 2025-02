Ritrovata la 15enne scomparsa a Lucca, rintracciata dai carabinieri su un treno: affidata ai genitori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trovata su un treno la 15enne scomparsa a Lucca, a circa 24 ore dalla sua sparizione. L’adolescente è stata rintracciata dai carabinieri e riportata a casa per essere affidata ai genitori. I militari dell’Arma l’hanno identificata a bordo di una carrozza di un convoglio Firenze-Viareggio.

L’annuncio del sindaco di Lucca

A dare la notizia è stato il sindaco di Lucca, Mario Pardini, che si era adoperato nelle ricerche lanciando appelli sui social.

Ringraziando i carabinieri per il felice esito dell’indagine, il primo cittadino ha annunciato il ritrovamento della 15enne: “Un sospiro di sollievo per tutta la città, dopo una giornata piena di tensione e speranza” ha scritto con un post sulla sua pagina Facebook, poco prima delle 22 della serata di domenica 23 febbraio.

Il comune di Altopascio, vicino Lucca, dove la 15enne scomparsa è stata identificata in stazione

La scomparsa della 15enne

L’adolescente è stata rintracciata su una carrozza di un treno fermo alla stazione di Altopascio, comune della provincia alle porte di Lucca.

La 15enne è stata trovata a meno di 24 ore dalla denuncia di scomparsa presentata dalla madre: la ragazza non aveva fatto ritorno a casa nella serata di sabato 22 febbraio, gettando i genitori nel panico.

L’amica con la quale aveva avuto appuntamento a Porta San Pietro, zona della movida nel centro storico di Lucca, aveva affermato che si era allontanata intorno alle 21.15 dicendo che voleva “stare da sola”.

Le ricerche

Immediate le ricerche dei carabinieri, con il supporto di unità cinofile e dei Vigili del Fuoco, in tutta la provincia e anche in diverse aree del resto della Toscana.

Le operazioni si erano concentrate da subito sulle stazioni ferroviarie e snodi stradali, perché dalle prime informazioni si era ipotizzato che la 15enne potesse recarsi a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, dove vivrebbe il fidanzato.

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, aveva diffuso un appello attraverso i canali ufficiali del Comune e i social media, tramite i quali anche il papà aveva chiesto aiuto a chiunque fosse stato in possesso di informazioni sulla figlia.