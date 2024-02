Ristoratrice sommersa di recensioni negative dopo "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese: "Non dormo la notte"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una ristoratrice di Mantova è sotto attacco sui social media dopo la sua partecipazione al programma “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese. Ekla Vasconi, titolare del ristorante “Rigoletto” di Mantova, ha raccontato di aver ricevuto valanghe di commenti e recensioni negative, con l’odio sfociato poi in attacchi personali verso di lei e suo figlio. La ragione sarebbe il comportamento tenuto durante la trasmissione e le critiche rivolte agli altri partecipanti. Una vera e propria “shitstorm” che ha causato la chiusura temporanea del profilo del ristorante su Tripadvisor, la popolare piattaforma di recensioni online.

Odio social per la titolare dopo “4 ristoranti”

Ekla Vasconi ha ammesso di essere stata sopraffatta dalla quantità di attacchi ricevuti su Internet dopo la puntata di “4 Ristoranti” che l’ha vista come partecipante insieme alla sua attività.

“Da giorni non chiudo occhio” ha confessato la ristoratrice. “Da quando è andata in onda la puntata di ‘4 Ristoranti’, non faccio che ricevere commenti di odio. Addirittura attaccano la foto di me con mio figlio. Sono stata costretta a chiudere tutti i profili social’.

Perché la ristoratrice è stata attaccata sui social

La titolare del ristorante mantovano sarebbe stata presa di mira dagli “hater” a causa di alcuni comportamenti e critiche presunte rivolte ai colleghi ristoratori durante la sua partecipazione al programma televisivo condotto da Alessandro Borghese su Sky.

Diverse persone hanno espresso disapprovazione nei confronti di Vasconi, definendola “arrogante” e “fastidiosa”, e molti hanno affermato di non frequentare mai più il ristorante, invitando gli altri a boicottarlo.

L’odio social e la difesa dei colleghi

Il tono dei commenti si sarebbe poi progressivamente aggravato, secondo Vasconi, fin quando anche la pagina del suo ristorante su TripAdvisor è stata temporaneamente bloccata a causa delle recensioni negative.

“Sono una persona molto sincera e anche in puntata ho espresso le mie opinioni senza filtri” ha spiegato la ristoratrice ad Adnkronos. “E sono risultata cattiva. Non ho però offeso nessuno. Da giorni non chiudo occhio per tutto l’odio che mi hanno riversato addosso. Ci sono state anche telefonate anonime e messaggi alla mia mail privata”.

La situazione ha degenerato al punto da spingere anche gli altri tre ristoratori partecipanti al programma a difendere Vasconi e condannare gli attacchi contro di lei. Il timore è che l’impatto della cascata di odio social possa portare a drammi irreparabili, dei quali il caso Giovanna Pedretti resta uno dei casi più eclatanti accaduti negli ultimi tempi.