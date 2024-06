Rissa nel parcheggio della discoteca a Gallipoli: due ragazzi feriti a coltellate e ricoverati in ospedale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La rissa davanti alla discoteca finisce a coltellate. È successo stamattina, domenica 16 giugno, alle 5 a Gallipoli, in provincia di Lecce. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi, uno di 26 anni e uno di 30, che sono stati portati d’urgenza in ospedale. Sul caso indaga la Polizia.

È di due feriti il bilancio di una violenta rissa scoppiata nel parcheggio di una discoteca a Gallipoli.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il 26enne e un 30enne, entrambi leccesi, sarebbero stati colpiti da alcuni fendenti da altri giovani di Taranto.

Le persone coinvolte della rissa sarebbero state cinque o sei. Il litigio sarebbe iniziato poco prima delle 5 del mattino nel parcheggio: per motivi ancora da chiarire, le due fazioni si sarebbero prima offese e poi sarebbero passate alle mani.

La corsa dell’ambulanza in ospedale

Dopo spintoni, pugni e calci, qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello, con cui ha ferito gravemente il 26enne e il 30enne.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza e sono stati immediatamente visitati dai medici del pronto soccorso.

Le ferite riportate dai due per fortuna non hanno causato danni irrimediabili. Per entrambi la prognosi è di 30 giorni.

Il racconto alla Polizia: “Siamo caduti”

Ai poliziotti del commissariato di Gallipoli i due giovani hanno riferito di essere caduti ma la loro versione non è stata ritenuta attendibile.

La Polizia sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa, ciò che è certo è che le due fazioni sono state protagoniste di una colluttazione molto violenta.

Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza dell’area parcheggio per risalire all’identificazione dei responsabili. In primo luogo andrà stabilito se a ferire il 26enne e il 30enne sia stata una sola persona.

Una settimana fa si è verificato un fatto simile a Pescara, dove un 18enne è stato accoltellato al termine di una serata in discoteca.