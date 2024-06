18enne accoltellato in discoteca sul lungomare a Pescara, trovato il presunto aggressore: il giovane è grave

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un 18enne è stato accoltellato durante la notte in una discoteca sul lungomare a Pescara. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe in condizioni gravi. Le dinamiche che hanno causato l’aggressione sono ancora in fase di accertamento. Nel frattempo sarebbe stato fermato il probabile aggressore del giovane. La vittima si trova all’ospedale.

18enne accoltellato in discoteca a Pescara

Come riporta ‘PescaraToday’ l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4 del mattino di domenica 9 giugno. Un 18enne, nato in Polonia e residente a Bussi sul Tirino (Pescara), è stato ferito da un fendente che lo ha colpito all’addome.

L’accoltellamento si è verificato in una discoteca della riviera nord, sul lungomare, per motivi ancora ignoti. ‘Abruzzoweb’ parla di “un gruppo di giovanissimi” tra le persone coinvolte nella vicenda.

L’aggressione è avvenuta al termine dell’evento programmato per la serata, mentre gli avventori lasciavano lo stabilimento balneare. Il giovane sarebbe stato colpito lungo il corridoio che conduce all’uscita.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri con l’ambulanza, che ha trasportato il giovane presso l’ospedale di Pescara, dove mentre scriviamo si trova ricoverato in gravi condizioni.

Fermato il presunto aggressore

Come riporta ‘Il Messaggero’, i carabinieri avrebbero già individuato il presunto aggressore. Per il momento le autorità mantengono il massimo riserbo, e attendono che il quadro clinico del 18enne accoltellato migliori per poterlo ascoltare.

I carabinieri della compagnia di Pescara, tuttavia, sono ancora al lavoro per identificare i giovani coinvolti nell’aggressione.

Come sta il giovane

Quando sul luogo dell’aggressione sono arrivati i militari e i sanitari, il 18enne era cosciente. Trasportato all’ospedale di Pescara, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

La sua prognosi è riservata, ma il giovane sarebbe fuori pericolo. Gli investigatori, intanto, continuano il loro lavoro e acquisiranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale e della zona e ascolteranno i presenti che potrebbero aver assistito all’accoltellamento.

Recentemente uno studente è stato accoltellato ad un occhio sull’autobus a Pietro Terme, vicino Bologna, a seguito di una lite. Il giovane, 17enne, stava andando a scuola.