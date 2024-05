Studente accoltellato sull'autobus vicino Bologna, stava andando a scuola: colpito all'occhio durante una lite

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pochi millimetri e la lama avrebbe raggiunto l’occhio. Uno studente di 17 anni è stato accoltellato e sfregiato al volto mentre stava andando a scuola in autobus a Castel San Pietro Terme, vicino Bologna. Denunciato un 18enne ritenuto responsabile dell’aggressione.

Studente accoltellato sull’autobus vicino Bologna

Secondo quanto riporta Ansa, il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 27 maggio a bordo di un autobus della linea 247 Imola-Alberino, in provincia di Bologna.

Uno studente di 17 anni che stava andando a scuola è stato sfregiato al volto, a pochi millimetri dall’occhio, da una coltellata che gli ha sferrato un ragazzo poco più grande.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme, alla base dell’accoltellamento ci sarebbe una banale lite tra i due ragazzi.

Il 18enne non avrebbe accettato un rimprovero da parte del minorenne che gli aveva chiesto di non allungare le gambe sui sedili del bus. Avrebbe quindi estratto un coltello e ferito il 17enne al viso.

Nonostante la ferita e il volto insanguinato, lo studente è arrivato a scuola, dove è stato soccorso dal bidello e dal preside, che hanno poi telefonato ai suoi genitori. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale e medicato: per lui una prognosi di 10 giorni.

Denunciato 18enne

I carabinieri di Castel San Pietro Terme hanno avviato le indagini e hanno identificato in breve tempo l’autore dell’aggressione.

Si tratta di un ragazzo di 18 anni con precedenti per rapina aggravata e lesioni personali in concorso, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.