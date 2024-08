Rischio salmonella nelle uova distribuite da diversi supermercati: i lotti e i marchi oggetto di richiamo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Ministero della Salute ha emesso il 27 agosto un richiamo precauzionale per sospetta contaminazione da salmonella in vari lotti di uova prodotti dalla Cascina Italia Spa di Spirano, in provincia di Bergamo. Le uova, distribuite sotto diversi marchi come Eurospin, Esselunga, Amadori e Del Campo, sono vendute in diverse confezioni e con varie date di scadenza.

Uova contaminate da salmonella: i lotti ritirati dal Ministero

Il richiamo del 27 agosto per il rischio salmonella in alcuni lotti di uova è stato deciso direttamente dalla Cascina Italia Spa, l’azienda che le ha prodotte presso il suo stabilimento di Spirano, nella provincia di Bergamo.

Le uova oggetto di questo avviso vengono vendute sotto diversi marchi e distribuite in numerosi supermercati. Il Ministero consiglia di evitare il consumo di questi prodotti e di restituirli ai punti vendita dove sono stati acquistati.

Fonte foto: iStock

I lotti di uova prodotte dalla Cascina Italia Spa sono stati richiamati per il rischio salmonella

I lotti e i marchi di uova a rischio salmonella

Il richiamo precauzionale emesso dal Ministero della Salute per la potenziale contaminazione da salmonella riguarda uova fresche distribuite in diversi supermercati e negozi. I marchi coinvolti in questo avviso includono Eurospin, Esselunga, Amadori e Del Campo.

Nel dettaglio i lotti a marchio “Cascina Italia” sono i seguenti:

Uova fresche “ Cascina Italia ” Categoria A, confezionate in pacchi da 6, con numeri di lotto 4700609926, 467940992, 473661992 e 4282789926. Le date di scadenza variano tra il 31 agosto, il 7, il 9 e il 12 settembre.

” Categoria A, confezionate in pacchi da 6, con numeri di lotto 4700609926, 467940992, 473661992 e 4282789926. Le date di scadenza variano tra il 31 agosto, il 7, il 9 e il 12 settembre. Le uova fresche “Cascina Italia” di allevamento a terra, vendute in confezioni da 180 pezzi, chepresentano il numero di lotto 4736619926 e scadono il 9 settembre.

Altri marchi interessati dal ritiro alimentare sono, invece:

Le uova “ Latteria Chiuro ” di allevamento a terra, vendute in pacchi da 6 pezzi, con i numeri di lotto 4736619926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 9 e al 12 settembre.

” di allevamento a terra, vendute in pacchi da 6 pezzi, con i numeri di lotto 4736619926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 9 e al 12 settembre. Le uova fresche “ Ovonovo ” da allevamento a terra, confezionate in pacchi da 10 e 18 pezzi, che presentano i numeri di lotto 4832759926 e 4501159926 e scadono il 1 e il 5 settembre.

” da allevamento a terra, confezionate in pacchi da 10 e 18 pezzi, che presentano i numeri di lotto 4832759926 e 4501159926 e scadono il 1 e il 5 settembre. Uova “Lactis“, grandi e di categoria A, prodotte per Parmalat e vendute in confezioni da 6, che hanno il numero di lotto 4679409926 e scadono il 7 settembre.

Coinvolti inoltre alcuni marchi distribuiti da due supermercati molto frequentati quali Esselunga ed Eurospin. I lotti a rischio salmonella sono i seguenti: