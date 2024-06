Salmonella in un ristorante di Brescia, 35 intossicati dopo la cena per colpa delle uova: alcuni in ospedale

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

In un ristorante di Erbusco vicino Brescia ci sono stati 35 intossicati per salmonella dopo una cena da 50 partecipanti. Dolori allo stomaco e alla pancia, dissenteria, vomito e anche ricovero in ospedale per alcuni di loro. A causare i sintomi sarebbero state le uova appartenenti a un lotto direzionato a più ristoranti e subito ritirato dal mercato.

A Erbusco vicino Brescia 35 intossicati da salmonella al ristorante

In un noto ristorante nei pressi di Erbusco, in provincia di Brescia, 35 persone sono rimaste intossicate da salmonella dopo una cena che comprendeva 50 invitati. A riportarlo è BresciaToday.

I primi malesseri, con sintomi tipici quali mal di stomaco, mal di pancia, vomito e dissenteria, si sono registrati il giorno dopo l’evento, che per alcuni ha causato la corsa al pronto soccorso, e per due il ricovero in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Erbusco, in provincia di Brescia

Oltre ai casi emersi nelle 24 ore successive al pasto si sono successivamente registrati tutti gli altri, allertando le autorità sanitarie che avrebbero poco dopo individuato la causa.

La partita di uova avariate

Colpevole dell’intossicazione sarebbe una partita di uova avariate o contaminate, acquistate dai titolari del ristorante completamente ignari della situazione.

Come scrive Bresciaoggi, l’Ats (Azienda tutela salute) di Brescia avrebbe riscontrato un difetto nell’imballaggio, che le autorità suppongono abbia causato la contaminazione dell’alimento.

Il lotto di uova a cui appartenevano quelle utilizzate nel ristorante dove è avvenuta l’intossicazione era stato inviato anche ad altri ristoranti, ma è stato immediatamente ritirato dal mercato dagli operatori Ats.

Cos’è la salmonella

La salmonella, spiega l’Istituto superiore di sanità (ISS), è un agente batterico connesso a infezioni da alimenti, segnalato per la prima volta nel 1886.

I sintomi della malattia, che possono andare dai semplici disturbi intestinali a infezioni più gravi, possono comparire tra le 6 e le 72 ore dopo l’ingestione di alimenti contaminati.

Nella maggior parte dei casi, spiega l’ISS, la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma “talvolta l’infezione può aggravarsi al punto tale da rendere necessario il ricovero“.

Lo scorso maggio il Ministero della Salute aveva disposto il ritiro di un lotto di salame di fegato considerato a rischio microbiologico per via della presenza di salmonella.