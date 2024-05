Rischio guerra mondiale, la dichiarazione di Medvedev: “Colpire i nostri obiettivi vuol dire conflitto”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dmitrij Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, ha avvertito che un attacco degli Stati Uniti su obiettivi russi in Ucraina significherebbe l’inizio di una guerra mondiale. La dichiarazione è stata fatta in risposta alle parole del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, che ha suggerito azioni contro le forze russe in caso di uso di armi nucleari. La tensione è ulteriormente accentuata dalle recenti dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha invitato i leader mondiali a partecipare a un vertice di pace in Svizzera per affrontare la crisi in corso.

La minaccia-risposta di Medvedev

La recente dichiarazione di Dmitrij Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, ha sollevato preoccupazioni a livello globale. In un messaggio pubblicato su X, Medvedev ha affermato che un attacco da parte degli Stati Uniti su obiettivi russi significherebbe l’inizio di una guerra mondiale.

Questa dichiarazione è stata una risposta diretta all’intervista del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, il quale aveva suggerito che gli americani dovrebbero colpire le forze russe in Ucraina nel caso di un uso di armi nucleari (nel frattempo bombe russe colpiscono Kharkiv) da parte di Mosca.

Il messaggio su X: “Yankee più cauti dei polacchi”

Dmitrij Medvedev, nel suo lungo post su X, ha scritto: “La controparte polacca di una strana creatura chiamata Blinken, con un cognome molto più sonoro Sikorski, a quanto pare, ha deciso di spaventare i suoi stessi padroni”. Fa riferimento alle dichiarazioni sull’uso di una bomba atomica da parte degli americani in risposta a un attacco, ma il portavoce è stato appunto il ministro degli Esteri polacco.

“Innanzitutto gli yankee finora non hanno detto proprio niente del genere perché sono più cauti dei polacchi – ha continuato Medvedev – In secondo luogo, colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale, e un ministro degli Esteri, anche di un paese come la Polonia, dovrebbe capirlo”. Infine, scrive: “Considerando che un altro polacco, Duda, ha recentemente annunciato di voler utilizzare le TNW in Polonia, Varsavia non sarà lasciata fuori e riceverà sicuramente la sua parte di ceneri radioattive. È quello che vuoi veramente?”.

L’Appello di Zelensky per il vertice di pace

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i leader mondiali, tra cui il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, a partecipare al vertice di pace in Svizzera.

Il summit, previsto per il 15 e 16 giugno sul Lago di Lucerna, mira a discutere soluzioni per la crisi in Ucraina. Zelensky ha sottolineato l’importanza della partecipazione di queste potenze globali per sostenere la pace. Inoltre, ha avvertito che la Russia sta preparando una nuova offensiva, ammassando truppe a circa 90 chilometri a nord-ovest di Kharkiv, segnalando così un possibile aggravamento del conflitto.