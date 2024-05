Bombe russe colpiscono ipermercato a Kharkiv in Ucraina, morti e feriti. Zelensky: "C'erano 200 persone"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sale il bilancio delle vittime dell’attacco russo a un grande magazzino della città di Kharkiv nell’Ucraina nord-orientale, ennesimo grave episodio nella guerra tra Russia e Ucraina. Secondo Zelensky c’erano “più di 200 persone” quando l’ipermercato è stato colpito dalle bombe russe nel pomeriggio di sabato.

Bombe russe su ipermercato a Kharkiv

Da settimane Kharkiv, seconda città ucraina per popolazione dopo Kiev, è al centro degli attacchi delle forze russe sul fronte dell’Ucraina orientale. Nel pomeriggio di sabato 25 maggio è stato colpito dai bombardamenti un megastore della città che vende articoli per la casa e il bricolage.

L’edificio, situato in un’area di grandi magazzini, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, l‘incendio provocato dalle esplosioni si è propagato su una superficie di diecimila metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori dei servizi di emergenza.

Fonte foto: ANSA

Secondo Kiev la Russia ha usato nell’attacco all’ipermercato delle bombe plananti, vecchi ordigni di epoca sovietica ammodernati con ali e navigazione satellitare, economici ma distruttivi.

Il bilancio delle vittime

L’ultimo bilancio delle vittime, diffuso su Telegram dal governatore della regione di Kharkiv, Oleg Sinegoubov, è di 11 morti e oltre 40 feriti. Ma è destinato a salire nelle prossime ore.

Ci sono infatti numerosi dispersi, durante il weekend il megastore è frequentato da centinaia di persone.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky c’erano almeno 200 persone al momento dell’attacco. Con molti di loro si sono persi i contatti e si teme il peggio.

Onu: “Attacco inaccettabile”

La coordinatrice umanitaria dell’Onu per l’Ucraina, Denise Brown, ha condannato l’attacco russo contro un centro commerciale di Kharkiv definendolo “assolutamente inaccettabile”.

“Sono sconvolta e scioccata dalle terrificanti notizie che arrivano da Kharkiv”, si legge in un messaggio pubblicato sul sito dell’Onu: “In pieno giorno, mentre le persone, nonostante tutti gli orrori che sopportano ogni giorno in questa città, cercavano di vivere la loro giornata, le loro vite sono state sconvolte da un altro attacco da parte delle forze armate russe. L’attacco ha colpito un affollato centro commerciale provocando decine di vittime civili e ingenti danni alle strutture civili. Ciò è assolutamente inaccettabile“.

“La Russia ha sferrato un altro duro colpo alla nostra Kharkiv, solo pazzi come Putin sono capaci di uccidere e terrorizzare civili”, ha dichiarato Zelensky.

Il presidente ucraino ha rinnovato il suo appello ai partner della Nato sulla fornitura di armi e sistemi di difesa: “Se l’Ucraina avesse abbastanza difesa aerea e moderni aerei da combattimento, tali attacchi sarebbero semplicemente impossibili”.