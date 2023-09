Ricorso di Amanda Knox contro la condanna per calunnia verso Patrick Lumumba grazie alla riforma Cartabia

Amanda Knox ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della condanna per calunnia a suo carico nei confronti di Patrick Lumumba. La studentessa americana, nota per il caso del delitto di Perugia, si è appellata così alla riforma Cartabia ma il cittadino congolese si è opposto alla richiesta.

Amanda Knox chiede l’annullamento della condanna per calunnia

Come apprende e riporta ‘Ansa’, Amanda Knox si è appellata ad uno degli articoli introdotti dalla riforma Cartabia per presentare richiesta di annullamento della condanna per calunnia in Cassazione.

La controparte è Patrick Lumumba, proprietario del club Le Chic dove la Knox lavorava nei giorni del delitto. Lumumba, attraverso il suo legale Carlo Pacelli, chiede che la condanna a carico della ragazza non venga annullata “per rispetto della verità e della giustizia“.

Fonte foto: ANSA Meredith Kercher chiede che le venga annullata la condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, che si oppone alla richiesta

Il ricorso in Cassazione presentato da Amanda Knox fa riferimento, inoltre, al riconoscimento della violazione dei suoi diritti di difesa da parte della Corte Europea, che nel 2019 ha condannato l’Italia al risarcimento di 18.400 euro a favore della studentessa americana.

“Ritiene di non aver commesso quel reato”, ha riferito l’avvocato Carlo Dalla Vedova all”Ansa’. Dalla Vedova aveva difeso Amanda Knox nelle prime fasi delle indagini per l’omicidio di Meredith Kercher. Ora il difensore comunica che la sua assistita non sarà presente in aula durante l’udienza in cui la Cassazione esaminerà la richiesta di annullamento della condanna.

“Il procedimento sarà in camera di consiglio e senza le parti. E poi Amanda è in attesa del secondo figlio“.

L’opposizione di Lumumba

Come già detto, il congolese Patrick Lumumba si oppone alla richiesta di Amanda Knox e lo fa attraverso il suo legale Carlo Pacelli.

Lumumba si è anche costituito parte civile, come sottolinea lo stesso Pacelli: “Lumumba si è costituito da subito parte civile nei confronti di Knox e tale rimane in ogni atto processuale“.

L’ex datore di lavoro di Amanda Knox, inoltre, chiede che non venga annulla la condanna “nella memoria di Meredith Kercher”.

Il ruolo di Lumumba nel delitto di Perugia

Il 1° novembre 2007 in via della Pergola, a Perugia, morì Meredith Kercher, studentessa inglese che si trovava sul suolo italiano per il progetto Erasmus.

Fu Amanda Knox a indicare Patrick Lumumba, proprietario del locale Le Chic nonché suo datore di lavoro, come presente sul luogo del delitto.

Per le accuse della studentessa il cittadino congolese e proprietario del pub trascorse 14 giorni in carcere per poi essere completamente scagionato, specialmente grazie alla testimonianza di un cliente che aveva conservato lo scontrino del locale con la data della sera del delitto e che dichiarò che mentre Meredith Kercher veniva uccisa, Patrick Lumumba si trovava al lavoro.