Richiamo zucchine dai supermercati Il Gigante, ritiro per fungicidi oltre i limiti: tutti i lotti coinvolti

La catena di supermercati Il Gigante, giovedì 26 settembre, ha comunicato di aver provveduto a segnalare il richiamo da parte del produttore di due lotti di zucchine verdi a marchio Accademia Verde.

Il Gigante, ritiro delle zucchine verdi: i lotti coinvolti

Perché è stato stabilito il ritiro? Il motivo indicato sull’avviso del richiamo è la rilevazione del supermercato, giunta dopo un controllo interno, dei limite di legge di tre molecole ad azione fungicida: il tebuconazolo, la triflossistrobina e l’azossistrobina.

La merce oggetto della vicenda è stata messa in vendita in confezioni dal peso variabile con i numeri di lotto 04/09/2024 e 05/09/2024, corrispondenti alle date di produzione.

Fonte foto: iStock/Il Gigante Le etichette dei prodotti richiamati

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Lotto 04/09/24, 280 vaschette, 35 colli

Lotto 05/09/24, 400 vaschette, 50 colli

Zucchine verdi ritirate: cosa fare se si è ancora in possesso del prodotto

Viene consigliato e raccomandato a scopo precauzionale di non mangiare le zucchine dei lotti sopraindicati. Chi ha comprato i prodotti richiamati e tuttora ne è in possesso, può recarsi al punto vendita d’acquisto e restituirli.

L’azienda Accademia Verde Srl ha lo stabilimento di produzione in via Cervino 11, a Figino Serenza, comune in provincia di Como.

Cosa sono i fungicidi

I prodotti fitosanitari definiti come fungicidi sono usati contro i funghi parassiti delle piante. In particolare, vengono utilizzati per contrastare le malattie di un ampio spettro di colture.

I fungicidi sono progettati per controllare ed eliminare i patogeni fungini che aggrediscono le piante. Sono generalmente formulati per avere una bassa tossicità per l’uomo, laddove vengano usati secondo le linee guida raccomandate e secondo le norme previste dalla legge.

Come qualsiasi sostanza chimica, i fungicidi possono arrecare rischi per la salute in caso di esposizione eccessiva o se usati in modo non corretto.