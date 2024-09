Renga e Nek sciolgono il duo dopo 2 anni insieme: l'annuncio dei cantanti e gli ultimi concerti in programma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il sodalizio artistico tra Nek e Francesco Renga è giunto al capolinea, con gli ultimi concerti previsti dal 23 settembre al 7 ottobre nei teatri italiani. L’annuncio della chiusura dell’esperienza condivisa arriva dopo due anni di collaborazione e un Festival di Sanremo. Tempo di bilanci, quindi, per i due artisti, fra i tanti momenti da ricordare, qualche tensione e un fondo di malinconia. Ma l’ora è giunta: Nek e Renga si separeranno per tornare a lavorare sui propri progetti da solisti.

L’annuncio di Francesco Renga e Nek

Dopo due anni, dunque, arriva l’annuncio di chiusura di un capitolo, quello dell’unione musicale tra Nek e Francesco Renga, non prima di aver calcato i palchi per gli ultimi concerti insieme.

La loro collaborazione era iniziata due anni fa con un evento speciale all’Arena di Verona, in onore dei 40 anni di carriera di Renga e dei 30 di Nek.

Fonte foto: ANSA

Francesco Renga e Nek al Festival di Sanremo 2024

Un “seme” che è poi germogliato come progetto più ampio, che li ha portati a registrare una canzone inedita insieme, a esibirsi per circa 50 live, fino al culmine con il duetto in gara al Festival di Sanremo.

Gli ultimi concerti insieme

I due artisti si esibiranno ancora per un paio di settimane in vari concerti, programmati nei teatri italiani dal 23 settembre al 7 ottobre, per poi riprendere il cammino da solisti.

La loro ultima serie di spettacoli prevede quattro date a Milano (24,26 e 27 settembre) seguite da tre a Bologna (29-30 settembre, 1 ottobre) e due a Roma (6-7 ottobre), segnando in questo modo la fine della collaborazione artistica.

Il commento di Renga e Nek

“Siamo melanconici, siamo in dirittura d’arrivo di un’avventura durata due anni” ha ammesso Francesco Renga al Corriere della Sera. “Stavamo lavorando ai nostri dischi solisti, ma sentivamo bisogno di uscire dalla routine disco tour disco tour”.

“Due anni di momenti belli condivisi e anche qualche tensione nei giorni più̀ intensi come a Sanremo” ha raccontato Nek. “Ma proprio essere in due ci ha aiutati. Il progetto ora è al capolinea, poteva dare quello che ha dato. Quello che resta sono l’amicizia e l’attaccamento”.

Il passaggio sul dissing fra Tony Effe e Fedez

I rapporti possono finire anche molto male fra due artisti che lavorano insieme. L’esempio messo sul tavolo è quello dell’ormai celebre dissing fra Fedez e Tony Effe.

“Trovo disarmante quello che è accaduto” ha commentato Renga. “E poi non amo le parolacce nelle canzoni. Credo di averle usate una volta sola. Una parolaccia è qualcosa che resta lì̀, per sempre. Mentre mandare a quel paese qualcuno è una cosa del momento. Cristalizzarla nella canzone finisce per elevare la persona con cui hai rotto” ha aggiunto.

“Per cultura e modo di fare se mai dovessimo litigare ce lo terremmo per i cavoli nostri” ha assicurato invece Nek.