Chiara Ferragni interviene sul dissing tra Fedez e Tony Effe: la risposta dell'influencer e la richiesta

Chiara Ferragni dice la sua a proposito dello scontro a distanza tra il rapper Tony Effe e l’ex compagno Fedez. Dopo il profluvio di post e storie ostili e il dissing musicale tra i due – ulteriormente alimentato dall’uscita del nuovo singolo del cantante romano intitolato “Chiara” – l’influencer cremonese è intervenuta sulla questione, esortando i protagonisti a lasciare in pace lei e i suoi figli.

Lo scontro a distanza tra Fedez e Tony Effe

Da alcuni giorni Fedez e Tony Effe si stanno stuzzicando, tra insulti e frecciatine in un continuo botta e risposta via social.

Sul rancore venutosi a creare tra i due artisti, una volta amici, circolano parecchie voci. Alla base dell’astio potrebbe esserci una collaborazione rifiutata, ma anche una presunta relazione tra Effe e Chiara Ferragni.

Senza dimenticare che proprio Fedez sarebbe stato avvistato negli ultimi tempi in compagnia di Taylor Mega, ex fidanzata dell’artista romano classe 1991.

Dalla vicenda ne è nato un dissing (una sorta di duello rap, per i meno avvezzi), con Fedez che ha pubblicato su YouTube un brano dal titolo “L’infanzia difficile di un benestante“, sarcastico riferimento a Effe. Quest’ultimo ha risposto con il singolo “Chiara”, pubblicato nelle ultime ore.

La reazione di Chiara Ferragni

Subito dopo la pubblicazione della canzone, è arrivata la risposta di Chiara Ferragni.

Su Instagram, l’influencer coinvolta nel caso Balocco ha infatti pubblicato una storia con la scritta, su sfondo nero, “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie“.

La risposta di Fedez

Anche Fedez ha deciso di sfogarsi sul social network di Meta dopo il lancio del singolo.

“Piccolo gangasta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano“, ha comunicato a sua volta attraverso una storia.

“Scarso nel rap, scarso di valori“, ha concluso l’ex giudice di X Factor.