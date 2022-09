Regina Elisabetta II, la diretta video dei funerali a Londra: 4 miliardi di telespettatori in tutto il mondo

L’ultimo saluto alla regina Elisabetta II. Nel Regno Unito, diretta a reti unificate per i funerali di Stato. I più noti anchormen e anchorwomen sono in video dalle prime ore di stamattina, vestiti di nero in segno di lutto come i loro ospiti, per maratone televisive fiume che seguiranno passo passo le cerimonie.

I funerali saranno comunque visibili in tutto il mondo grazie alla diretta streaming concessa dall’account ufficiale della Famiglia Reale su YouTube.

Si stima che, in tutto il mondo, le persone che guarderanno la cerimonia saranno circa 4 miliardi. Qui il programma dei funerali.