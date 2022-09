Funerali regina Elisabetta II, la diretta: milioni di persone a Londra, è l'evento più seguito della storia

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il lungo addio. È il giorno dei funerali solenni per la regina Elisabetta II, morta l’8 settembre scorso a 96 anni. Il Regno Unito si ferma per l’ultimo saluto alla sovrana più longeva della storia britannica: chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati persino le visite in ospedale e gli altri funerali. In una Londra blindata, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla, ci si aspetta un milione di persone. Forse anche di più. Dai Paesi di tutto il mondo, 500 tra leader e dignitari. La cerimonia si concluderà con la sepoltura della regina, al fianco dell’amato principe Filippo, scomparso nell’aprile 2021.

Dove vedere i funerali in streaming

Per ciò che concerne la diretta tv, si stima che i funerali saranno visti da 4 miliardi di persone in tutto il mondo.

Questo anche grazie alla decisione della Famiglia Reale che, sul suo account ufficiale YouTube, trasmetterà le esequie.

La diretta testuale

Ore 12.00: il feretro è arrivato all’abbazia di Westminster. Iniziano i funerali solenni della Regina Elisabetta II.

Ore 11.45: il corteo funebre è partito dalla camera ardente della Westminster Hall per accompagnare il feretro della regina su un affusto di cannone di epoca vittoriana all’abbazia. Re Carlo III e gli altri Windsor (Anna, Edoardo e Andrea, seguiti da William e Harry), sono partiti a piedi al rintocco delle campane. I principini George e Charlotte, a differenza di quanto anticipato dai media, sono già in chiesa con le principesse consorti.

Ore 11.22: i primi reparti militari d’onore che si sono messi in marcia per i funerali sono stati la Guardia reale e i marinai della Royal Navy.

Ore 11.15: a rappresentare l’Italia c’è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato a Londra dalla figlia Laura.

Ore 10.41: l’abbazia di Westminster è già affollata, a poco meno di due ore dall’inizio dei funerali. Restano libere solo le prime file, destinate a reali e dignitari stranieri, che arriveranno fra gli ultimi.

Ore 10.22: i servizi ferroviari nella stazione londinese di Paddington sono stati sospesi, interrompendo gli spostamenti in treno di migliaia di sudditi che stanno tentando di raggiungere Londra o Windsor per assistere ai funerali. Tutte le linee sono bloccate a causa di un guasto ai cavi elettrici: sospeso anche il servizio Heathrow Express che collega l’aeroporto a Londra.

Ore 9.00: aperte le porte dell’Abbazia di Westminster, iniziano a prendere posto gli oltre 2 mila invitati che parteciperanno ai funerali

Ore 8.30: Londra è blindata come forse mai prima, almeno nell’area centrale, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla.

Fonte foto: ANSA La Corona e lo scettro della regina Elisabetta II, alla camera ardente allestita nella Westminster Hall

Ore 7.30: chiusa al pubblico la camera ardente con la bara della regina Elisabetta II. Per 5 giorni, decine di migliaia di persone hanno fatto la fila per ore, prima di passare davanti alla bara per l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno nell’Abbazia di Westminster alle 11, ora locale, davanti a circa 2 mila invitati.

Il programma: dal funerale alla sepoltura

Ecco cosa prevede, nel dettaglio, il programma dei funerali della regina Elisabetta II, lunedì 19 settembre (ora italiana):

ore 7.30: chiusura al pubblico di Westminster Hall, ossia la camera ardente;

chiusura al pubblico di ossia la camera ardente; ore 9.00: apertura delle porte dell’ Abbazia di Westminster , dove si terrà la cerimonia davanti a circa 2 mila persone , leader mondiali compresi;

apertura delle porte dell’ , dove si terrà la cerimonia davanti a circa , leader mondiali compresi; ore 11.44 : il feretro lascia Westminster Hall in direzione Abbazia, posto su un affusto di cannone trainato da cavalli;

: il feretro lascia Westminster Hall in direzione Abbazia, posto su un affusto di cannone ore 11.55 : prima dell’inizio della funzione, una campana suonerà 96 rintocchi, uno per ogni anno di vita della regina;

: prima dell’inizio della funzione, una campana suonerà uno per ogni anno di vita della regina; ore 12.00: inizio dei funerali solenni. Finita la liturgia, si suonerà Last Post, seguito da due minuti di silenzio e dall’ inno nazionale ;

inizio dei funerali solenni. Finita la liturgia, si suonerà Last Post, seguito da e dall’ ; ore 13.15: partirà il corteo attraverso Londra, scandito dal rintocco del Big Ben, dall’Abbazia di Westminister al Wellington Arch, ad Hyde Park Corner, attraverso il Mall, costeggiando i parchi reali e salutando Buckingham Palace. Dietro al feretro, a piedi, re Carlo III e i membri della famiglia reale, inclusi i principini George e Charlotte, di 9 e 7 anni.

partirà il corteo attraverso Londra, scandito dal rintocco del Big Ben, dall’Abbazia di Westminister al Wellington Arch, ad Hyde Park Corner, attraverso il Mall, costeggiando i parchi reali e salutando Dietro al feretro, a piedi, e i membri della famiglia reale, inclusi i principini e di 9 e 7 anni. ore 14.00: il feretro, su un carro funebre, partirà per Windsor, dove è atteso alle 16;

il feretro, su un carro funebre, partirà per dove è atteso alle 16; ore 17.00: presso la cappella di Saint George, comincerà la benedizione della salma da parte del decano di Windsor, David Conner. Ci saranno 800 persone;

presso la cappella di Saint George, comincerà la benedizione della salma da parte del decano di Windsor, Ci saranno ore 20:30: sepoltura della Regina al fianco del principe Filippo, con cerimonia privata per la famiglia (qui, le prime parole del principe William dopo la morte della nonna).

FAQ Qual è il cognome della regina Elisabetta II? Elisabetta II (nata Elizabeth Alexandra Mary a Londra, 21 aprile 1926, e morta al Castello di Balmoral, l'8 settembre 2022) è stata la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth dal 6 febbraio 1952 all'8 settembre 2022. A quale casata appartiene la regina Elisabetta? La regina Elisabetta II appartiene al Casato di Windsor (House of Windsor), nome della casa reale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - e degli altri reami del Commonwealth, dal 1917.