Raw dogging ovvero la pratica di fissare il vuoto per ore rilanciata da Erling Haaland: di cosa si tratta

Erling Haaland, il fuoriclasse norvegese del Manchester City, ha attirato l’attenzione dei suoi milioni di fan con una nuova sfida fuori dal campo: il raw dogging. Con una storia su Instagram, Haaland ha documentato il suo ritorno dalla tournée americana della squadra, svelando di aver trascorso sette ore in volo senza alcuna distrazione. “Just raw dogged a seven-hour flight”, ha scritto accompagnando la frase con un’espressione determinata.

Cos’è il raw dogging

Nessun cellulare, niente cibo, acqua o sonno, solo lo sguardo fisso sul sedile di fronte. Ma cos’è esattamente il raw dogging?

Come riporta la Repubblica, si tratta di una pratica estrema e in crescita sui social, dove le persone si sfidano a rimanere completamente immobili e privi di stimoli durante un volo, senza utilizzare alcun dispositivo elettronico, senza ascoltare musica o guardare film.

Il raw dogging è diventato popolare su TikTok

Alcuni, come Haaland, rinunciano persino a mangiare o bere per tutta la durata del viaggio.

Un trend nato su TikTok

Il fenomeno sembra essere nato su TikTok, con alcuni influencer che hanno documentato esperienze simili.

Tuttavia, una delle fonti d’ispirazione potrebbe essere stata la serie tv “Hijack – sette ore in alta quota”, in cui l’attore Idris Elba rimane immobile per ore durante un dirottamento aereo.

Mentre alcuni vedono il raw dogging come una forma estrema di meditazione, capace di disintossicare la mente dalla tecnologia e migliorare la concentrazione, altri lo considerano una moda pericolosa.

I rischi per la salute

Lo psichiatra Danielle Haig ha dichiarato alla Bbc che questa pratica può offrire nuove prospettive e aiutare a gestire la solitudine. Tuttavia, il medico inglese Gill Jenkins ha avvertito dei rischi per la salute, come la disidratazione e l’aumento del rischio di trombosi.

Ancora una volta, quindi, TikTok e una sua challenge diventano oggetto di discussione da parte dell’opinione pubblica.

A fine settembre il social era finito nell’occhio del ciclone per la sua versione Lite: in quel caso la Commissione Europea aveva minacciato di sospendere alcune funzioni dell’applicazione perché capaci di innescare meccanismi di dipendenza e causare danni alla salute mentale degli utenti, in particolare dei più giovani.