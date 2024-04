L'Une minaccia lo stop a TikTok Lite, con le nuove funzioni "rischi di danni alla salute mentale dei minori"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È da poco sbarcata in Europa (non ancora in Italia) ma potrebbe avere vita breve Tik Tok Lite, la nuova versione semplificata della popolare app. La Commissione europea minaccia di sospendere alcune funzioni dell’applicazione perché potrebbero innescare meccanismi di dipendenza e causare danni alla salute mentale degli utenti, in particolare dei più giovani.

L’Une minaccia lo stop a Tik Tok Lite

Nella giornata di lunedì 22 aprile la Commissione Ue ha annunciato in una nota di aver avviato un procedimento formale nei confronti di TikTok ai sensi del Digital Services Act (Dsa), la nuova legge europea sui servizi digitali.

TikTok Lite ha un sistema a premi che spinge gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma. Secondo Bruxelles questa funzionalità sarebbe stata lanciata “senza una previa valutazione diligente dei rischi che comporta, in particolare quelli legati all’effetto di dipendenza dalle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi”.

Rischi che secondo l’esecutivo Ue sono “particolarmente preoccupanti per i bambini, data la sospetta assenza di efficaci meccanismi di verifica dell’età su TikTok”.

Cos’è TikTok Lite

TikTok Lite è una versione semplificata, più piccola e più veloce di TikTok. Consuma meno dati, e come scrive l’azienda, è stata progettata “per gli utenti con meno di 2GB di RAM, dati limitati o che si connettono a reti 2G o 3G”.

Lanciata inizialmente in Giappone e Corea del Sud, la nuova app è approdata a inizio aprile in Francia e Spagna, presto dovrebbe essere disponibile anche in Italia.

Fonte foto: ANSA

Come funziona

TikTok Lite prevede un sistema di premi che consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni ‘compiti’ sull’app, a partire dalla visione di video.

Il meccanismo è piuttosto semplice, per accumulare punti basta interagire con la piattaforma e guardare i video. In poche parole, più guardi, più guadagni.

I punti possono essere poi convertiti in carte regalo tramite PayPal, buoni Amazon o valuta da spendere durante i live su TikTok. Si possono ottenere al massimo in un giorno 3.600 monete, che equivalgono a 0,36 euro.

Cosa succede ora

La Commissione Ue svolgerà ora la sua indagine sulle nuove funzioni di TikTok Lite per capire se effettivamente l’app viola il Digital services act.

In attesa della valutazione però, davanti ai possibili “rischi di gravi danni per la salute mentale degli utenti”, Bruxelles ha comunicato l’intenzione di sospendere il programma a premi nell’Ue già a partire da giovedì 25 aprile.

La scorsa settimana la Commissione Ue aveva chiesto all’azienda cinese di fornire entro il 18 aprile un rapporto sulla valutazione del rischio per TikTok Lite.

Relazione che però non è arrivata, da qui l’avvio della procedura: la società ha ora tempo fino al 23 aprile per presentare la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione e fino al 3 maggio per fornire le altre informazioni richieste.

Un portavoce di TikTok ha detto che l’azienda è “delusa” dalla decisione dell’Ue, “il programma a premi di TikTok Lite non è disponibile per i minori di 18 anni e c’è un limite giornaliero alle attività di visione dei video. Continueremo le discussioni con la Commissione europea”.