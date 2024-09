Rapper Rich Homie Quan morto improvvisamente ad Atlanta, trovato senza vita in casa: aveva 34 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il rapper Rich Homie Quan è morto improvvisamente all’età di 34 anni, nella città di Atlanta, Stati Uniti. A confermare la tragica notizia su X, il collega Boosie BadAzz che ha espresso il suo dolore, forse suggerendo anche che la ragione del suo decesso possa essere un’overdose. Ad ogni modo, l’ufficialità della causa della morte dell’artista non è ancora stata confermata: i social media del rapper non hanno diffuso inoltre dichiarazioni ufficiali.

Morto ad Atlanta il rapper Rich Homie Quan

“Ho appena parlato con te” ha scritto l’amico Boosie BadAzz su X. “Non dimenticherò mai il tuo sorriso e il modo in cui hai parlato, e ovviamente la tua musica”.

Rich Homie Quan è morto inaspettatamente: aveva solo 34 anni. In un secondo post, il collega rapper avrebbe poi fatto riferimento a una possibile overdose alla base della tragedia.

Fonte foto: IPA

Il rapper Rich Homie Quan

Un’ipotesi che al momento non è stata confermata, così come non sono state rese note le ragioni ufficiali della sua morte. Silenzio anche sul fronte social media dell’artista.

Il riserbo della famiglia

“Siamo distrutti e con il cuore spezzato dalla sua morte improvvisa”, hanno dichiarato i familiari di Quan a Tmz. La morte di Quan è stata confermata dunque dalla famiglia, oltre che dall’obitorio della contea di Fulton.

L’ultimo post del rapper su Instagram è stato condiviso lunedì 2 settembre, e riguardava il collega “Type of Way” che indossava una maglia da calcio e un paio di occhiali.

Il presunto consumo di droga

Il passato di Rich Homie Quan è stato segnato da problemi legati alle droghe. Nel maggio 2017, il rapper fu accusato di possesso di sostanze stupefacenti con l’intento di distribuirle, ma le accuse furono archiviate nel 2019 per mancanza di prove.

Originario di Atlanta, Quan era un artista di spicco della Cash Money Records. Il suo singolo del 2015, “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)”, ottenne un grande successo, raggiungendo il 26° posto nelle classifiche di Billboard.

La morte del rapper Fatman Scoop

La scomparsa di Rich Homie Quan avviene a pochi giorni dalla perdita di un’altra figura importante nel mondo del rap. Il 30 agosto, Fatman Scoop è deceduto a 53 anni dopo un collasso improvviso sul palco durante una performance.

Dopo aver ricevuto manovre di rianimazione cardiopolmonare nel backstage, il rapper è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Le cause precise del decesso, anche nel suo caso, non sono state ancora rese note.