Morto il rapper Fatman Scoop, collassato sul palco durante il suo ultimo concerto. Aveva 53 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Lutto nel mondo del rap. È morto a 53 anni Fatman Scoop, rapper newyorkese attivo nella scena musicale dagli anni ’90. Si è spento a seguito di un malore sul palco, durante un concerto in Connecticut. Aveva collaborato con alcuni tra i più grandi artisti dell’industria musicale statunitense.

Crolla sul palco a 53 anni

Venerdì 30 agosto, Fatman Scoop – all’anagrafe Isaac Freeman III – si stava esibendo al Town Center Park di Hamden, cittadina del Connecticut.

All’improvviso, il rapper di 53 anni è collassato sul palco. “Ha avuto un’emergenza medica. Lo stanno trasportando in ambulanza all’ospedale” aveva fatto sapere poco dopo il sindaco di Hamden, Lauren Garrett.

Fonte foto: IPA Fatman Scoop in concerto

Ma a nulla sono valsi i soccorsi. Freeman è deceduto in ospedale poco dopo. A dare la notizia il tour manager Birch Michael.

“È con il cuore pesante che annuncio la scomparsa di Isaac Freeman III, conosciuto professionalmente come Fatman Scoop. – ha scritto Michael su Facebook – Mi hai insegnato ad essere l’uomo che sono oggi. Ti amo Scoop, grazie per tutto quello che mi hai dato. Riposa in pace”.

La carriera del rapper Fatman Scoop

Salito alla ribalta nel 1999 con il brano Be Faithful, che aveva rapidamente scalato le classifiche Billboard, Fatman Scoop vanta collaborazioni con alcuni tra i più grandi nomi della musica internazionale.

Tra le sue performance più famose quella in Lose Control di Missy Elliott e in It’s like That di Mariah Carey. Collaborò anche con Janet Jackson e Whitney Houston.

Un featuring con Fatman Scoop sarà presente anche nel prossimo album di A$AP Rocky, in una canzone intitolata Hood Happy.

Il cordoglio della famiglia sui social

Sul profilo Instagram del rapper è apparso in queste ore un lungo post pubblicato dai familiari: “Ieri sera il mondo ha perso un’anima radiosa, un faro di luce sul palco e nella vita”.

“FatManScoop non era solo un artista di livello mondiale, era un padre, un fratello, uno zio e un amico” si legge ancora.

“Fatman Scoop era conosciuto nel mondo come la voce indiscussa del club. La sua musica ci ha fatto ballare e abbracciare la vita con positività. La sua gioia era contagiosa e la generosità che offriva a tutti ci mancherà profondamente, ma non sarà mai dimenticata” prosegue il toccante messaggio.