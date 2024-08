Mariah Carey ha perso la madre e la sorella lo stesso giorno, il dramma della cantante: "Ho il cuore a pezzi"

Una doppia tragedia, quella che sta logorando l’anima di Mariah Carey. In un attimo la star del pop ha perso la madre e la sorella. A rivelarlo è la stessa artista in una nota nella quale chiede ai supporter di rispettare la sua privacy e il suo dolore, non prima di averli ringraziati per i messaggi di cordoglio. Gli eventi risalirebbero al weekend appena trascorso, ma non sono stati forniti i dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte delle due donne.

Doppio lutto per Mariah Carey

In un solo giorno Mariah Carey ha perso la madre e la sorella. La notizia è stata data dalla stessa artista in una nota inviata a Billboard. Sua madre Patricia aveva 87 anni, sua sorella Alison 63.

Come già detto, la cantautrice non ha reso pubbliche le circostanze che hanno determinato la morte delle due donne.

Fonte foto: ANSA Doppio lutto per Mariah Carey. La cantante ha perso la madre e la sorella nello stesso giorno durante il weekend

Nella nota inviata a Billboard lunedì 26 agosto, la cantante ha dichiarato: “Il mio cuore è spezzato per aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita nello stesso giorno”.

Infine, l’artista ha aggiunto: “Mi sento benedetta per aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l’amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento impossibile”. Per il momento sui social Mariah Carey non ha rilasciato dichiarazioni.

L’amore complicato con la madre Patricia

Sua madre Patricia era una cantante lirica e insegnante di canto che vantava una formazione presso la Juilliard School, una delle più prestigiose scuole di musica del mondo con sede a New York.

Il rapporto tra Mariah Carey e sua madre Patricia era fatto di “orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione”, come la cantautrice ha raccontato nel libro The meaning of Mariah Carey, ed entrambe erano legate da “un amore complicato”.

Il rapporto tormentato con la sorella Alison

Più tormentati erano i rapporti tra la star e la sorella Alison. Le due non avevano contatti da almeno 30 anni, ovvero da quando – secondo la cantante – la sorella l’aveva “drogata col valium, offerto una dose di cocaina, bruciata con ustioni di terzo grado e tentato di venderla a un magnaccia”. Ciò sarebbe avvenuto quando la futura diva aveva appena 12 anni.

Molti aspetti del rapporto tra le due sorelle sono presenti nel libro The meaning of Mariah Carey, uscito nel 2020. Una volta pubblicato, Alison fece causa a Mariah per le “accuse crudeli e oltraggiose” che l’avevano provata quanto gli altri eventi nefasti della sua vita, e per questo motivo aveva chiesto un risarcimento di 1.25 milioni di dollari.