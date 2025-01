Rapito il miliardario David Balland in Francia, chiesto riscatto in Bitcoin: "Già 10 casi simili da dicembre"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il miliardario David Balland è stato rapito in Francia insieme alla moglie da un gruppo di malviventi che hanno chiesto un ingente riscatto in criptovalute. La coppia è stata liberata grazie a un’operazione della gendarmeria, ma casi di sequestro simili sono sempre più comuni in Francia.

Il rapimento di Balland

Martedì 21 gennaio il miliardario francese David Balland è stato sequestrato insieme alla moglie nella propria abitazione nella Francia centrale. L’uomo è stato portato a Châteauroux, separato dalla compagna.

A dare l’allarme è stato dato da Eric Larchevêque, socio di Balland con cui ha fondato la società Ledger, che opera nel settore delle criptovalute. Larchevêque ha mostrato alla gendarmeria un video che mostrava un dito mutilato di Balland.

Fonte foto: ANSA Polizia francese

Nello stesso video i rapitori chiedevano un riscatto per la liberazione dell’imprenditore. Le forze dell’ordine francesi hanno parlato di un’ingente somma da versare in Bitcoin e in altre criptovalute.

L’operazione per liberare Balland e la moglie

Una piccola parte di questa somma è stata effettivamente versata, anche se poi bloccata, per concedere tempo alla gendarmeria di concludere le indagini e individuare il nascondiglio dei rapitori.

Una volta trovato il luogo della prigionia di Balland, i reparti speciali della gendarmeria sono intervenuti liberandolo con un’operazione che ha anche portato all’arresto di due dei sequestratori.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono riuscite, tracciando il segnale di un cellulare, a individuare l’auto con cui i rapitori stavano trasportando la moglie di Balland. La donna era stata chiusa nel bagagliaio.

Sempre più rapitori chiedono un riscatto in Bitcoin

Il ministero degli Interni francese ha parlato del caso di Balland sottolineando come in Francia stia emergendo un aumento dei sequestri di persona, in particolare di ricchi imprenditori e influencer del settore delle criptovalute.

Dal 15 dicembre scorso sono già 10 i casi simili a quello di Balland e la gendarmeria sta iniziando a vedere uno schema consolidato in questo tipo di crimini. Tutti i gruppi di rapitori infatti chiedono che il riscatto venga pagato in criptovalute.

I Bitcoin e gli altri token hanno infatti il pregio di non essere sostanzialmente tracciabili, caratteristica che li ha resi il metodo di pagamento preferito anche dagli hacker che sequestrano dati negli attacchi ransomware.